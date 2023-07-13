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Расписание матчей
МЛС 2026
Колорадо - Портленд
Колорадо - Портленд: обзор матча 13 июля 2023
Колорадо
13.07.2023, четверг, 04:30
США. МЛС, 31 тур
0 : 0
Завершен
Портленд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Колорадо - Портленд
Замена
К. Харрис
️️️️
М. Барриос
85'
Замена
К. Кабрал
️️️️
Д. Япи
85'
79'
Замена
Ф. Мора
️️️️
Ф. Боли
78'
Желтая карточка
Ф. Боли
76'
Желтая карточка
V. Griffith
70'
Замена
Д. Асприлья
️️️️
Н. Фогаса
70'
Замена
С. Бланко
️️️️
М. Лориа
69'
Желтая карточка
Д. Чара
Желтая карточка
Л. Абубакар
62'
Замена
Б. Галван
️️️️
С. Николсон
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колорадо
27
Данни Уилсон
ЛЗ
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
2
Андреас Максе
ЦЗ
2
Keegan Rosenberry
ЦЗ
19
Сэм Николсон
ЛВ
25
Коннор Ронан
ЦП
6
Брайан Акоста
ЦП
7
Микаэль Барриос
ЦП
17
Коул Бассетт
ЦП
77
Даррен Япи
ЦФ
23
Вилльям Ярброу
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Портленд
22
Давид Бингхэм
ВР
26
Клаудио Браво
ЛЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
15
Эрик Миллер
ПЗ
29
Хуан Москера
ПЗ
21
Диего Чара
ЦП
8
Кристиан Паредес
ЦП
44
Марвин Лориа
ПВ
6
V. Griffith
ЦФ
9
Франк Боли
ЦФ
9
Натан Фогаса
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Колорадо
26
Abraham Rodriguez
ВР
31
Марко Илич
ВР
34
Michael Joseph Edwards
ЦЗ
13
Anthony Markanich
ЦЗ
91
Кевин Кабрал
ЛВ
6
Дэнни Лейва
ЦП
16
Брайан Галван
ПВ
33
Steven Beitashour
ЦФ
22
Sebastian Anderson
ЦФ
14
Кэлвин Харрис
ЦФ
Портленд
31
Альяж Ивачич
ВР
14
Джастин Расмуссен
ЛЗ
29
Себастьян Бланко
ЦП
92
Ноэль Калискан
ЦП
10
Сантьяго Морено
ПВ
99
Фелипе Мора
ЦФ
16
Диего Гутьеррес
ЦФ
11
Ярослав Незгода
ЦФ
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
4-4-1-2
27
Уилсон
2
Максе
2
5
Абубакар
25
Ронан
7
Барриос
17
Бассетт
6
Акоста
19
Николсон
23
Ярброу
77
Япи
4-2-1-3
22
Бингхэм
29
Москера
15
Миллер
13
Жупарич
26
Браво
21
Чара
8
Паредес
44
Лориа
9
Фогаса
9
Боли
6
77
Япи
91
Кабрал
91
Кабрал
77
Япи
19
Николсон
16
Галван
16
Галван
19
Николсон
7
Барриос
14
Харрис
14
Харрис
7
Барриос
44
Лориа
29
Бланко
29
Бланко
44
Лориа
9
Боли
99
Мора
99
Мора
9
Боли
9
Фогаса
27
Асприлья
27
Асприлья
9
Фогаса
Остались в запасе
Колорадо
Портленд
26
Abraham Rodriguez
ВР
31
Марко Илич
ВР
34
Michael Joseph Edwards
ЦЗ
13
Anthony Markanich
ЦЗ
6
Дэнни Лейва
ЦП
33
Steven Beitashour
ЦФ
22
Sebastian Anderson
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
31
Альяж Ивачич
ВР
14
Джастин Расмуссен
ЛЗ
92
Ноэль Калискан
ЦП
10
Сантьяго Морено
ПВ
16
Диего Гутьеррес
ЦФ
11
Ярослав Незгода
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Остались в запасе
26
Abraham Rodriguez
ВР
31
Марко Илич
ВР
34
Michael Joseph Edwards
ЦЗ
13
Anthony Markanich
ЦЗ
6
Дэнни Лейва
ЦП
33
Steven Beitashour
ЦФ
22
Sebastian Anderson
ЦФ
Остались в запасе
31
Альяж Ивачич
ВР
14
Джастин Расмуссен
ЛЗ
92
Ноэль Калискан
ЦП
10
Сантьяго Морено
ПВ
16
Диего Гутьеррес
ЦФ
11
Ярослав Незгода
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Главный тренер
Джованни Саварезе
Статистика матча Колорадо - Портленд
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Информация о матче
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