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Расписание матчей
МЛС 2026
Колорадо - Сан-Хосе
Колорадо - Сан-Хосе: обзор матча 04 июня 2023
Колорадо
04.06.2023, воскресенье, 04:30
США. МЛС, 24 тур
0 : 0
Завершен
Сан-Хосе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Колорадо - Сан-Хосе
Замена
Л. Абубакар
️️️️
С. Николсон
88'
Замена
Д. Лейва
️️️️
Б. Акоста
88'
Замена
Р. Призо-Мбонге
️️️️
К. Ронан
79'
Замена
Б. Галван
️️️️
J. Lewis
79'
76'
Замена
К. Акапо
️️️️
П. Мари
76'
Замена
T. Thompson
️️️️
B. Kikanovic
Пенальти не реализован!
К. Ронан
70'
Желтая карточка
К. Кабрал
59'
Замена
М. Барриос
️️️️
К. Бассетт
58'
Вторая желтая
М. Бомбито
51'
Желтая карточка
М. Бомбито
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колорадо
31
Марко Илич
ВР
27
Данни Уилсон
ЛЗ
2
Андреас Максе
ЦЗ
15
Мойзе Бомбито
ЦЗ
2
Keegan Rosenberry
ЦЗ
91
Кевин Кабрал
ЛВ
6
Брайан Акоста
ЦП
25
Коннор Ронан
ЦП
19
Сэм Николсон
ЦП
17
Коул Бассетт
ЦП
14
Jonathan Lewis
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Сан-Хосе
42
Даниэл
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
3
Поль Мари
ПЗ
14
Jackson Yueill
ЦП
11
Карлос Груэсо
ЦП
35
Хамиру Монтейру
ЦП
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
17
Жереми Эбобиссе
ЦФ
4
Таннер Бисон
ЦФ
28
Benjamin Kikanovic
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Колорадо
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
6
Ральф Призо-Мбонге
ОП
6
Дэнни Лейва
ЦП
7
Микаэль Барриос
ЦП
14
Кэлвин Харрис
ЦФ
23
Вилльям Ярброу
ЦФ
33
Steven Beitashour
ЦФ
16
Брайан Галван
ЦФ
3
Alex Gersbach
ЦФ
Сан-Хосе
5
Daniel Munie
ЦЗ
22
Tommy Thompson
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
55
Майкл Бальдисимо
ОП
93
Жудсон
ЦП
7
Уссени Буда
ЦФ
12
James Marcinkowski
ЦФ
20
William Richmond
ЦФ
4-4-1-1
31
Илич
27
Уилсон
15
Бомбито
2
2
Максе
6
Акоста
19
Николсон
17
Бассетт
25
Ронан
91
Кабрал
14
3-4-3
42
Даниэл
3
Мари
97
47
Трауко
11
Груэсо
35
Монтейру
7
Эспиноса
14
28
4
Бисон
17
Эбобиссе
19
Николсон
5
Абубакар
5
Абубакар
19
Николсон
25
Ронан
6
Призо-Мбонге
6
Призо-Мбонге
25
Ронан
6
Акоста
6
Лейва
6
Лейва
6
Акоста
17
Бассетт
7
Барриос
7
Барриос
17
Бассетт
14
16
Галван
16
Галван
14
28
22
22
28
3
Мари
29
Акапо
29
Акапо
3
Мари
Остались в запасе
Колорадо
Сан-Хосе
14
Кэлвин Харрис
ЦФ
23
Вилльям Ярброу
ЦФ
33
Steven Beitashour
ЦФ
3
Alex Gersbach
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
5
Daniel Munie
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
55
Майкл Бальдисимо
ОП
93
Жудсон
ЦП
7
Уссени Буда
ЦФ
12
James Marcinkowski
ЦФ
20
William Richmond
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Остались в запасе
14
Кэлвин Харрис
ЦФ
23
Вилльям Ярброу
ЦФ
33
Steven Beitashour
ЦФ
3
Alex Gersbach
ЦФ
Остались в запасе
5
Daniel Munie
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
55
Майкл Бальдисимо
ОП
93
Жудсон
ЦП
7
Уссени Буда
ЦФ
12
James Marcinkowski
ЦФ
20
William Richmond
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Главный тренер
Матиас Алмейда
Статистика матча Колорадо - Сан-Хосе
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Информация о матче
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