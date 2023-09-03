Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Реал Солт-Лейк - Колорадо
Реал Солт-Лейк - Колорадо: обзор матча 03 сентября 2023
Реал Солт-Лейк
03.09.2023, воскресенье, 04:30
США. МЛС, 39 тур
2 : 0
Завершен
Колорадо
19'
Б. Вера
49'
К. Аранго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал Солт-Лейк - Колорадо
Замена
Э. Энели
️️️️
Н. Паласио
87'
Замена
Б. Идальго
️️️️
К. Аранго
87'
78'
Замена
К. Кабрал
️️️️
К. Ронан
78'
Замена
Д. Лейва
️️️️
Д. Рубио
Замена
Д. Луна
️️️️
Д. Крейлах
76'
Замена
А. Хулио
️️️️
Д. Саварино
76'
72'
Желтая карточка
Л. Абубакар
65'
Замена
К. Харрис
️️️️
К. Бассетт
65'
Замена
Л. Абубакар
️️️️
S. Beitashour
Желтая карточка
Б. Вера
62'
Замена
R. Rubin
️️️️
М. Чанг
59'
54'
Замена
Б. Галван
️️️️
Р. Призо-Мбонге
ГОЛ! 2:0!
К. Аранго
Пас отдал
М. Чанг
49'
42'
Желтая карточка
А. Максе
Желтая карточка
Н. Паласио
24'
ГОЛ! 1:0!
Б. Вера
19'
16'
Желтая карточка
К. Ронан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Солт-Лейк
18
Зак МакМат
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
15
Жустен Глад
ЦЗ
87
Дамир Крейлах
ЦП
15
Нельсон Паласио
ЦП
8
Брайан Охеда
ЦП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
16
Майкел Чанг
ПП
4
Брайан Вера
ЦФ
17
Кристиан Аранго
ЦФ
3
Эндрю Броди
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Колорадо
31
Марко Илич
ВР
27
Данни Уилсон
ЛЗ
15
Эндрю Гутман
ЛЗ
2
Андреас Максе
ЦЗ
6
Ральф Призо-Мбонге
ОП
17
Коул Бассетт
ЦП
25
Коннор Ронан
ЦП
5
Сидней Тавареш
ЦП
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
33
Steven Beitashour
ЦФ
11
Диего Рубио
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Реал Солт-Лейк
13
Гэвин Биверс
ВР
30
Силва Марсело
ЦЗ
19
Jasper Loffelsend
ЦЗ
19
Боде Идальго
ЦП
14
Эмека Энели
ЦП
11
Карлос Андрес Гомес
ЦП
10
Диего Луна
ЦП
11
Андерсон Хулио
ЦФ
28
Rubio Rubin
ЦФ
Колорадо
26
Abraham Rodriguez
ВР
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
15
Мойзе Бомбито
ЦЗ
19
Сэм Николсон
ЛВ
91
Кевин Кабрал
ЛВ
6
Дэнни Лейва
ЦП
16
Брайан Галван
ПВ
22
Sebastian Anderson
ЦФ
14
Кэлвин Харрис
ЦФ
2-5-3
18
МакМат
16
Овьедо
15
Глад
87
Крейлах
15
Паласио
8
Охеда
11
Саварино
16
Чанг
3
Броди
17
Аранго
4
Вера
3-1-3-3
31
Илич
27
Уилсон
2
Максе
15
Гутман
6
Призо-Мбонге
17
Бассетт
25
Ронан
5
Тавареш
11
Рубио
33
9
Наварро
17
Аранго
19
Идальго
19
Идальго
17
Аранго
15
Паласио
14
Энели
14
Энели
15
Паласио
87
Крейлах
10
Луна
10
Луна
87
Крейлах
11
Саварино
11
Хулио
11
Хулио
11
Саварино
16
Чанг
28
28
16
Чанг
33
5
Абубакар
5
Абубакар
33
11
Рубио
6
Лейва
6
Лейва
11
Рубио
25
Ронан
91
Кабрал
91
Кабрал
25
Ронан
6
Призо-Мбонге
16
Галван
16
Галван
6
Призо-Мбонге
17
Бассетт
14
Харрис
14
Харрис
17
Бассетт
Остались в запасе
Реал Солт-Лейк
Колорадо
13
Гэвин Биверс
ВР
30
Силва Марсело
ЦЗ
19
Jasper Loffelsend
ЦЗ
11
Карлос Андрес Гомес
ЦП
Главный тренер
Фредди Хуарес
26
Abraham Rodriguez
ВР
15
Мойзе Бомбито
ЦЗ
19
Сэм Николсон
ЛВ
22
Sebastian Anderson
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Остались в запасе
13
Гэвин Биверс
ВР
30
Силва Марсело
ЦЗ
19
Jasper Loffelsend
ЦЗ
11
Карлос Андрес Гомес
ЦП
Остались в запасе
26
Abraham Rodriguez
ВР
15
Мойзе Бомбито
ЦЗ
19
Сэм Николсон
ЛВ
22
Sebastian Anderson
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Главный тренер
Робин Фрейзер
Статистика матча Реал Солт-Лейк - Колорадо
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Информация о матче
Стадион:
Рио Тинто
Новости команд
Все
Реал Солт-Лейк
Колорадо
У «Краснодара» перехватили бразильского вингера
20 августа
МЛС. Клубы россиян на последних местах, Месси – без результативных действий в Юте
23 апреля
МЛС. «Атланта» Миранчука сыграла вничью с «Ди Си Юнайтед», Шапи забил гол за «Канзас»
23 марта
МЛС. Дубль Миранчука не помог «Атланте Юнайтед» избежать третьего поражения подряд
8 марта
2
Миранчук забил 8-й гол в сезоне
2025.08.17 09:30
1
МЛС. Клубы россиян на последних местах, Месси – без результативных действий в Юте
23 апреля
МЛС. Дубль Миранчука не помог «Атланте Юнайтед» избежать третьего поражения подряд
8 марта
2
Мовсисян оценил трансферы Миранчука и Шапи в клубы МЛС
2025.03.06 13:21
Мовсисян рассказал, чем занимается в США после завершения карьеры
2025.03.06 12:36
Мовсисян сказал, в чем Москва лучше Лос-Анджелеса
2025.03.06 10:58
3
У «Краснодара» перехватили бразильского вингера
20 августа
МЛС. «Атланта» Миранчука сыграла вничью с «Ди Си Юнайтед», Шапи забил гол за «Канзас»
23 марта
Миранчук забил 8-й гол в сезоне
2025.08.17 09:30
1
Три клуба поспорят с «Локомотивом» за 17-летнего боливийца
2025.05.27 12:15
МЛС. Гол Месси помог «Интеру Майами» сыграть вничью с «Колорадо» (2:2)
2024.04.07 09:17
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+