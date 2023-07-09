Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Колорадо - Даллас
Колорадо - Даллас: обзор матча 09 июля 2023
Колорадо
09.07.2023, воскресенье, 04:30
США. МЛС, 32 тур
2 : 1
Завершен
Даллас
31'
А. Максе
62'
Б. Галван (П)
18'
С. Джанкуа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Колорадо - Даллас
Замена
Д. Лейва
️️️️
К. Бассетт
88'
Замена
Р. Призо-Мбонге
️️️️
Б. Акоста
88'
Желтая карточка
М. Барриос
83'
Замена
Д. Уилсон
️️️️
Д. Япи
82'
Желтая карточка
Б. Акоста
81'
74'
Желтая карточка
С. Ибеага
70'
Замена
Ц. Нцабеленг
️️️️
Э. Серрильо
70'
Замена
Б. Камунго
️️️️
С. Ллетгет
70'
Замена
Д. Сили
️️️️
С. Джанкуа
Желтая карточка
К. Бассетт
68'
Замена
М. Барриос
️️️️
К. Харрис
63'
Замена
J. Lewis
️️️️
Б. Галван
63'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Б. Галван
62'
46'
Замена
Г. Эндели
️️️️
А. Корча
Желтая карточка
Э. Гутман
45'
+2
ГОЛ! 1:1!
А. Максе
Пас отдал
К. Ронан
31'
Желтая карточка
K. Rosenberry
25'
18'
ГОЛ! 0:1!
С. Джанкуа
Пас отдал
А. Веласко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колорадо
15
Эндрю Гутман
ЛЗ
2
Keegan Rosenberry
ЦЗ
2
Андреас Максе
ЦЗ
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
17
Коул Бассетт
ЦП
25
Коннор Ронан
ЦП
6
Брайан Акоста
ЦП
16
Брайан Галван
ПВ
14
Кэлвин Харрис
ЦФ
23
Вилльям Ярброу
ЦФ
77
Даррен Япи
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Даллас
26
Мартен Пас
ВР
29
Сэм Джанкуа
ЛЗ
3
Марко Фарфан
ЛЗ
24
Амет Корча
ЦЗ
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
91
Нкоси Тафари
ЦЗ
20
Алан Веласко
ЛВ
19
Факундо Киньон
ОП
6
Эдвин Серрильо
ОП
8
Себастьян Ллетгет
ЦП
77
Жадер Обриан
ПВ
Главный тренер
Нико Эстевес
Колорадо
26
Abraham Rodriguez
ВР
27
Данни Уилсон
ЛЗ
19
Сэм Николсон
ЛВ
91
Кевин Кабрал
ЛВ
6
Ральф Призо-Мбонге
ОП
7
Микаэль Барриос
ЦП
6
Дэнни Лейва
ЦП
33
Steven Beitashour
ЦФ
14
Jonathan Lewis
ЦФ
Даллас
1
Джимми Маурер
ВР
32
Нолан Норрис
ЛЗ
23
Collin Smith
ЦЗ
27
Герберт Эндели
ПЗ
34
Цики Нцабеленг
АП
77
Бернард Камунго
ПВ
9
Хосе Мулато
ЦФ
17
Данте Сили
ЦФ
4-3-1-3
15
Гутман
2
Максе
5
Абубакар
2
17
Бассетт
25
Ронан
6
Акоста
16
Галван
77
Япи
23
Ярброу
14
Харрис
3-4-1-2
26
Пас
24
Корча
25
Ибеага
91
Тафари
29
Джанкуа
19
Киньон
6
Серрильо
3
Фарфан
8
Ллетгет
77
Обриан
20
Веласко
77
Япи
27
Уилсон
27
Уилсон
77
Япи
6
Акоста
6
Призо-Мбонге
6
Призо-Мбонге
6
Акоста
14
Харрис
7
Барриос
7
Барриос
14
Харрис
17
Бассетт
6
Лейва
6
Лейва
17
Бассетт
16
Галван
14
14
16
Галван
24
Корча
27
Эндели
27
Эндели
24
Корча
6
Серрильо
34
Нцабеленг
34
Нцабеленг
6
Серрильо
8
Ллетгет
77
Камунго
77
Камунго
8
Ллетгет
29
Джанкуа
17
Сили
17
Сили
29
Джанкуа
Остались в запасе
Колорадо
Даллас
26
Abraham Rodriguez
ВР
19
Сэм Николсон
ЛВ
91
Кевин Кабрал
ЛВ
33
Steven Beitashour
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
1
Джимми Маурер
ВР
32
Нолан Норрис
ЛЗ
23
Collin Smith
ЦЗ
9
Хосе Мулато
ЦФ
Главный тренер
Нико Эстевес
Остались в запасе
26
Abraham Rodriguez
ВР
19
Сэм Николсон
ЛВ
91
Кевин Кабрал
ЛВ
33
Steven Beitashour
ЦФ
Остались в запасе
1
Джимми Маурер
ВР
32
Нолан Норрис
ЛЗ
23
Collin Smith
ЦЗ
9
Хосе Мулато
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Главный тренер
Нико Эстевес
Статистика матча Колорадо - Даллас
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Информация о матче
Стадион:
Спортинг Гудс Парк
Новости команд
Все
Колорадо
Даллас
У «Краснодара» перехватили бразильского вингера
20 августа
МЛС. «Атланта» Миранчука сыграла вничью с «Ди Си Юнайтед», Шапи забил гол за «Канзас»
23 марта
Миранчук забил 8-й гол в сезоне
2025.08.17 09:30
1
Три клуба поспорят с «Локомотивом» за 17-летнего боливийца
2025.05.27 12:15
Шапи сделал дебютное результативное действие в США в «городе-убийце», но его команда проиграла
2025.03.30 08:35
У «Краснодара» перехватили бразильского вингера
20 августа
МЛС. «Атланта» Миранчука сыграла вничью с «Ди Си Юнайтед», Шапи забил гол за «Канзас»
23 марта
Миранчук забил 8-й гол в сезоне
2025.08.17 09:30
1
Три клуба поспорят с «Локомотивом» за 17-летнего боливийца
2025.05.27 12:15
МЛС. Гол Месси помог «Интеру Майами» сыграть вничью с «Колорадо» (2:2)
2024.04.07 09:17
Шапи сделал дебютное результативное действие в США в «городе-убийце», но его команда проиграла
2025.03.30 08:35
Агент форварда «Далласа» озвучил причину блокировки трансфера Феррейры в «Спартак»
2024.01.26 08:31
МЛС сорвала 13-миллионный трансфер «Спартака»
2024.01.25 09:35
13
«Интер Майами» проиграл в товарищеском матче «Далласу», Месси заменили
2024.01.23 11:27
МЛС выложила видео голов Месси в ворота «Далласа»
2023.08.07 09:30
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+