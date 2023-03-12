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Расписание матчей
МЛС 2026
Сан-Хосе - Колорадо
Сан-Хосе - Колорадо: обзор матча 12 марта 2023
Сан-Хосе
12.03.2023, воскресенье, 06:30
США. МЛС, 5 тур
1 : 0
Завершен
Колорадо
78'
К. Эспиноса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Хосе - Колорадо
Красная карточка
Х. Монтейру
90'
+3
90'
+3
Желтая карточка
J. Price
Замена
T. Thompson
️️️️
К. Эспиноса
90'
+1
Замена
Т. Бисон
️️️️
М. Трауко
90'
+1
82'
Замена
Б. Галван
️️️️
Д. Япи
82'
Замена
М. Барриос
️️️️
A. Gersbach
ГОЛ! 1:0!
К. Эспиноса
78'
Замена
B. Kikanovic
️️️️
C. Cowell
73'
Замена
П. Мари
️️️️
К. Акапо
64'
64'
Замена
J. Price
️️️️
К. Ронан
64'
Замена
J. Lewis
️️️️
К. Кабрал
45'
+2
Желтая карточка
Б. Акоста
39'
Замена
С. Николсон
️️️️
Л. Абубакар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Хосе
47
Мигель Трауко
ЛЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
14
Jackson Yueill
ЦП
11
Карлос Груэсо
ЦП
35
Хамиру Монтейру
ЦП
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
7
Cade Cowell
ЦП
17
Жереми Эбобиссе
ЦФ
12
James Marcinkowski
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Колорадо
27
Данни Уилсон
ЛЗ
2
Keegan Rosenberry
ЦЗ
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
2
Андреас Максе
ЦЗ
91
Кевин Кабрал
ЛВ
17
Коул Бассетт
ЦП
25
Коннор Ронан
ЦП
6
Брайан Акоста
ЦП
23
Вилльям Ярброу
ЦФ
77
Даррен Япи
ЦФ
3
Alex Gersbach
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Сан-Хосе
42
Даниэл
ВР
22
Tommy Thompson
ЦЗ
5
Daniel Munie
ЦЗ
3
Поль Мари
ПЗ
55
Майкл Бальдисимо
ОП
4
Таннер Бисон
ЦФ
16
Джек Скахан
ЦФ
28
Benjamin Kikanovic
ЦФ
7
Уссени Буда
ЦФ
Колорадо
31
Марко Илич
ВР
6
Ральф Призо-Мбонге
ОП
19
Сэм Николсон
ЦП
19
Jack Price
ЦП
7
Микаэль Барриос
ЦП
33
Steven Beitashour
ЦФ
22
Max
ЦФ
16
Брайан Галван
ЦФ
14
Jonathan Lewis
ЦФ
4-5-2
47
Трауко
6
Менса
97
29
Акапо
11
Груэсо
35
Монтейру
7
Эспиноса
7
14
12
17
Эбобиссе
4-3-1-3
2
5
Абубакар
2
Максе
27
Уилсон
17
Бассетт
25
Ронан
6
Акоста
91
Кабрал
3
77
Япи
23
Ярброу
7
Эспиноса
22
22
7
Эспиноса
29
Акапо
3
Мари
3
Мари
29
Акапо
47
Трауко
4
Бисон
4
Бисон
47
Трауко
7
28
28
7
5
Абубакар
19
Николсон
19
Николсон
5
Абубакар
25
Ронан
19
19
25
Ронан
3
7
Барриос
7
Барриос
3
77
Япи
16
Галван
16
Галван
77
Япи
91
Кабрал
14
14
91
Кабрал
Остались в запасе
Сан-Хосе
Колорадо
42
Даниэл
ВР
5
Daniel Munie
ЦЗ
55
Майкл Бальдисимо
ОП
16
Джек Скахан
ЦФ
7
Уссени Буда
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
31
Марко Илич
ВР
6
Ральф Призо-Мбонге
ОП
33
Steven Beitashour
ЦФ
22
Max
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Остались в запасе
42
Даниэл
ВР
5
Daniel Munie
ЦЗ
55
Майкл Бальдисимо
ОП
16
Джек Скахан
ЦФ
7
Уссени Буда
ЦФ
Остались в запасе
31
Марко Илич
ВР
6
Ральф Призо-Мбонге
ОП
33
Steven Beitashour
ЦФ
22
Max
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Главный тренер
Робин Фрейзер
Статистика матча Сан-Хосе - Колорадо
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Информация о матче
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