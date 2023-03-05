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Расписание матчей
МЛС 2026
Колорадо - Канзаc Сити
Колорадо - Канзаc Сити: обзор матча 05 марта 2023
Колорадо
05.03.2023, воскресенье, 05:30
США. МЛС, 3 тур
0 : 0
Завершен
Канзаc Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Колорадо - Канзаc Сити
88'
Замена
К. Дюк
️️️️
Э. Томми
82'
Замена
Т. Лайбольд
️️️️
Б. Свит
Замена
Б. Галван
️️️️
М. Барриос
77'
72'
Замена
K. Shelton
️️️️
М. Ционис
72'
Замена
Ф. Эрнандес
️️️️
Р. Эспиноза
Желтая карточка
К. Кабрал
69'
Замена
К. Кабрал
️️️️
С. Николсон
63'
58'
Желтая карточка
Р. Эспиноза
Замена
M.
️️️️
Р. Призо-Мбонге
46'
Желтая карточка
Л. Абубакар
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колорадо
2
Keegan Rosenberry
ЦЗ
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
2
Андреас Максе
ЦЗ
6
Ральф Призо-Мбонге
ОП
17
Коул Бассетт
ЦП
25
Коннор Ронан
ЦП
7
Микаэль Барриос
ЦП
19
Сэм Николсон
ЦП
23
Вилльям Ярброу
ЦФ
33
Steven Beitashour
ЦФ
77
Даррен Япи
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Канзаc Сити
8
Graham Zusi
ЦЗ
6
Роберт Володер
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
44
Бен Свит
ЦП
15
Роджер Эспиноза
ЦП
54
R. Walter
ЦП
22
William Agada
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
10
Маринос Ционис
ЦФ
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Колорадо
26
Abraham Rodriguez
ВР
27
Данни Уилсон
ЛЗ
91
Кевин Кабрал
ЛВ
6
Брайан Акоста
ЦП
3
Alex Gersbach
ЦФ
22
Sebastian Anderson
ЦФ
16
Брайан Галван
ЦФ
22
Max
ЦФ
14
Кэлвин Харрис
ЦФ
Канзаc Сити
22
Kendall Mcintosh
ВР
2
Kayden Pierre
ЦЗ
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
21
Фелипе Эрнандес
ЦП
8
Джейк Дэвис
ЦП
19
Роберт Кастельянос
ЦФ
14
Тим Лайбольд
ЦФ
11
Khiry Shelton
ЦФ
3-1-4-3
2
5
Абубакар
2
Максе
6
Призо-Мбонге
17
Бассетт
7
Барриос
19
Николсон
25
Ронан
77
Япи
33
23
Ярброу
3-4-4
8
6
Володер
3
Фонтас
44
Свит
15
Эспиноза
54
27
Томми
20
Шаллой
10
Ционис
1
22
19
Николсон
91
Кабрал
91
Кабрал
19
Николсон
7
Барриос
16
Галван
16
Галван
7
Барриос
6
Призо-Мбонге
22
22
6
Призо-Мбонге
27
Томми
28
Дюк
28
Дюк
27
Томми
15
Эспиноза
21
Эрнандес
21
Эрнандес
15
Эспиноза
44
Свит
14
Лайбольд
14
Лайбольд
44
Свит
10
Ционис
11
11
10
Ционис
Остались в запасе
Колорадо
Канзаc Сити
26
Abraham Rodriguez
ВР
27
Данни Уилсон
ЛЗ
6
Брайан Акоста
ЦП
3
Alex Gersbach
ЦФ
22
Sebastian Anderson
ЦФ
14
Кэлвин Харрис
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
22
Kendall Mcintosh
ВР
2
Kayden Pierre
ЦЗ
8
Джейк Дэвис
ЦП
19
Роберт Кастельянос
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Остались в запасе
26
Abraham Rodriguez
ВР
27
Данни Уилсон
ЛЗ
6
Брайан Акоста
ЦП
3
Alex Gersbach
ЦФ
22
Sebastian Anderson
ЦФ
14
Кэлвин Харрис
ЦФ
Остались в запасе
22
Kendall Mcintosh
ВР
2
Kayden Pierre
ЦЗ
8
Джейк Дэвис
ЦП
19
Роберт Кастельянос
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Главный тренер
Питер Вермес
Статистика матча Колорадо - Канзаc Сити
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
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