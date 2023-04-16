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Расписание матчей
МЛС 2026
Шарлотт - Колорадо
Шарлотт - Колорадо: обзор матча 16 апреля 2023
Шарлотт
16.04.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 10 тур
2 : 2
Завершен
Колорадо
62'
K. Calderón Vargas
65'
К. Йозвяк
54'
M.
90+1'
М. Барриос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шарлотт - Колорадо
90'
+1
ГОЛ! 2:2!
М. Барриос
Замена
Б. Бендер
️️️️
K. Calderón Vargas
90'
88'
Желтая карточка
Б. Акоста
Замена
O. McKinze Gaines II.
️️️️
К. Йозвяк
82'
Замена
Д. Линдси
️️️️
Ж. Мора
75'
Замена
Н. Бирн
️️️️
К. Свидерски
75'
74'
Замена
J. Lewis
️️️️
Д. Япи
74'
Замена
М. Барриос
️️️️
S. Beitashour
ГОЛ! 2:1!
К. Йозвяк
65'
64'
Желтая карточка
Д. Япи
ГОЛ! 1:1!
K. Calderón Vargas
62'
54'
ГОЛ! 0:1!
M.
52'
Желтая карточка
M.
Желтая карточка
Д. Джонс
50'
45'
+2
Желтая карточка
Д. Рубио
30'
Замена
M.
️️️️
К. Бассетт
2'
Желтая карточка
Л. Абубакар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шарлотт
31
George Marks
ВР
5
Жозеф Мора
ЦЗ
28
Билл Туилома
ЦЗ
13
Брандт Бронико
ЦЗ
25
Харрисон Аффул
ПЗ
20
Деррик Джонс
ЦФ
29
Adilson Malanda
ЦФ
72
Камил Йозвяк
ЦФ
18
Kerwin Calderón Vargas
ЦФ
22
Энцо Копетти
ЦФ
28
Карол Свидерски
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
Колорадо
27
Данни Уилсон
ЛЗ
2
Keegan Rosenberry
ЦЗ
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
17
Коул Бассетт
ЦП
19
Сэм Николсон
ЦП
25
Коннор Ронан
ЦП
6
Брайан Акоста
ЦП
77
Даррен Япи
ЦФ
11
Диего Рубио
ЦФ
33
Steven Beitashour
ЦФ
23
Вилльям Ярброу
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Шарлотт
13
Pablo Sisniega
ВР
14
Натан Бирн
ПЗ
24
Джейлин Линдси
ПЗ
16
Бен Бендер
ЛП
19
Christopher Hegardt
ЦП
23
Brandon Cambridge
ЦП
4
Эндрю Приветт
ЦП
14
Orrin McKinze Gaines II.
ЦФ
99
Mello Vinicius
ЦФ
Колорадо
31
Марко Илич
ВР
34
Michael Joseph Edwards
ЦЗ
13
Anthony Markanich
ЦЗ
91
Кевин Кабрал
ЛВ
7
Микаэль Барриос
ЦП
3
Alex Gersbach
ЦФ
22
Max
ЦФ
22
Sebastian Anderson
ЦФ
14
Jonathan Lewis
ЦФ
4-5
31
5
Мора
28
Туилома
13
Бронико
25
Аффул
72
Йозвяк
28
Свидерски
22
Копетти
18
29
3-4-4
2
5
Абубакар
27
Уилсон
19
Николсон
25
Ронан
6
Акоста
17
Бассетт
23
Ярброу
33
11
Рубио
77
Япи
28
Свидерски
14
Бирн
14
Бирн
28
Свидерски
5
Мора
24
Линдси
24
Линдси
5
Мора
18
16
Бендер
16
Бендер
18
72
Йозвяк
14
14
72
Йозвяк
33
7
Барриос
7
Барриос
33
17
Бассетт
22
22
17
Бассетт
77
Япи
14
14
77
Япи
Остались в запасе
Шарлотт
Колорадо
13
Pablo Sisniega
ВР
19
Christopher Hegardt
ЦП
23
Brandon Cambridge
ЦП
4
Эндрю Приветт
ЦП
99
Mello Vinicius
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
31
Марко Илич
ВР
34
Michael Joseph Edwards
ЦЗ
13
Anthony Markanich
ЦЗ
91
Кевин Кабрал
ЛВ
3
Alex Gersbach
ЦФ
22
Sebastian Anderson
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Остались в запасе
13
Pablo Sisniega
ВР
19
Christopher Hegardt
ЦП
23
Brandon Cambridge
ЦП
4
Эндрю Приветт
ЦП
99
Mello Vinicius
ЦФ
Остались в запасе
31
Марко Илич
ВР
34
Michael Joseph Edwards
ЦЗ
13
Anthony Markanich
ЦЗ
91
Кевин Кабрал
ЛВ
3
Alex Gersbach
ЦФ
22
Sebastian Anderson
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
Главный тренер
Робин Фрейзер
Статистика матча Шарлотт - Колорадо
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Шарлотт
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Информация о матче
Стадион:
Банк оф Америка Стэдиум
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