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Расписание матчей
МЛС 2026
Канзаc Сити - Колорадо
Канзаc Сити - Колорадо: обзор матча 09 апреля 2023
Канзаc Сити
09.04.2023, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 10 тур
0 : 1
Завершен
Колорадо
68'
Д. Рубио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Канзаc Сити - Колорадо
85'
Замена
К. Кабрал
️️️️
Д. Рубио
80'
Замена
A. Markanich
️️️️
С. Николсон
Замена
М. Ционис
️️️️
Ф. Эрнандес
79'
Желтая карточка
Э. Томми
77'
74'
Желтая карточка
Б. Акоста
71'
Желтая карточка
С. Николсон
68'
ГОЛ! 0:1!
Д. Рубио
Пас отдал
Д. Япи
Замена
W. Agada
️️️️
А. Пулидо
65'
60'
Замена
М. Барриос
️️️️
M.
60'
Замена
Д. Япи
️️️️
J. Lewis
58'
Желтая карточка
Д. Уилсон
45'
Замена
S. Beitashour
️️️️
А. Максе
37'
Желтая карточка
M.
Желтая карточка
Д. Росеро
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Канзаc Сити
29
Timothy Melia
ВР
8
Graham Zusi
ЦЗ
3
Дани Росеро
ЦЗ
6
Роберт Володер
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
54
R. Walter
ЦП
21
Фелипе Эрнандес
ЦП
77
Джонни Расселл
ЦП
19
Роберт Кастельянос
ЦФ
9
Алан Пулидо
ЦФ
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Колорадо
27
Данни Уилсон
ЛЗ
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
2
Андреас Максе
ЦЗ
2
Keegan Rosenberry
ЦЗ
6
Брайан Акоста
ЦП
25
Коннор Ронан
ЦП
19
Сэм Николсон
ЦП
23
Вилльям Ярброу
ЦФ
14
Jonathan Lewis
ЦФ
22
Max
ЦФ
11
Диего Рубио
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Канзаc Сити
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
20
Chris Rindov
ЦЗ
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
8
Джейк Дэвис
ЦП
15
Роджер Эспиноза
ЦП
10
Маринос Ционис
ЦФ
22
William Agada
ЦФ
11
Khiry Shelton
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
Колорадо
31
Марко Илич
ВР
34
Michael Joseph Edwards
ЦЗ
13
Anthony Markanich
ЦЗ
91
Кевин Кабрал
ЛВ
6
Ральф Призо-Мбонге
ОП
7
Микаэль Барриос
ЦП
33
Steven Beitashour
ЦФ
77
Даррен Япи
ЦФ
14
Кэлвин Харрис
ЦФ
3-4-3
29
8
3
Росеро
6
Володер
27
Томми
21
Эрнандес
77
Расселл
54
20
Шаллой
9
Пулидо
19
Кастельянос
4-3-4
5
Абубакар
2
Максе
2
27
Уилсон
6
Акоста
25
Ронан
19
Николсон
11
Рубио
22
14
23
Ярброу
21
Эрнандес
10
Ционис
10
Ционис
21
Эрнандес
9
Пулидо
22
22
9
Пулидо
19
Николсон
13
13
19
Николсон
22
7
Барриос
7
Барриос
22
11
Рубио
91
Кабрал
91
Кабрал
11
Рубио
2
Максе
33
33
2
Максе
14
77
Япи
77
Япи
14
Остались в запасе
Канзаc Сити
Колорадо
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
20
Chris Rindov
ЦЗ
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
8
Джейк Дэвис
ЦП
15
Роджер Эспиноза
ЦП
11
Khiry Shelton
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
31
Марко Илич
ВР
34
Michael Joseph Edwards
ЦЗ
6
Ральф Призо-Мбонге
ОП
14
Кэлвин Харрис
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Остались в запасе
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
20
Chris Rindov
ЦЗ
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
8
Джейк Дэвис
ЦП
15
Роджер Эспиноза
ЦП
11
Khiry Shelton
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
Остались в запасе
31
Марко Илич
ВР
34
Michael Joseph Edwards
ЦЗ
6
Ральф Призо-Мбонге
ОП
14
Кэлвин Харрис
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Главный тренер
Робин Фрейзер
Статистика матча Канзаc Сити - Колорадо
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Информация о матче
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