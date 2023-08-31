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Расписание матчей
МЛС 2026
Миннесота Юнайтед - Колорадо
Миннесота Юнайтед - Колорадо: обзор матча 31 августа 2023
Миннесота Юнайтед
31.08.2023, четверг, 03:30
США. МЛС, 38 тур
3 : 0
Завершен
Колорадо
18'
Э. Рейносо (П)
28'
Э. Рейносо
43'
Т. Пукки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Миннесота Юнайтед - Колорадо
Замена
М. Гарсия
️️️️
Э. Рейносо
82'
79'
Желтая карточка
М. Бомбито
76'
Желтая карточка
К. Ронан
Замена
И. Бристоу
️️️️
J. Rosales
73'
71'
Желтая карточка
Д. Уилсон
64'
Желтая карточка
С. Тавареш
64'
Замена
S. Beitashour
️️️️
Э. Гутман
64'
Замена
К. Бассетт
️️️️
Р. Призо-Мбонге
63'
Замена
К. Кабрал
️️️️
К. Харрис
Замена
S. Jeong
️️️️
И. Тажури
63'
Замена
Ф. Фрагапане
️️️️
Т. Пукки
63'
Желтая карточка
D. Taylor
58'
48'
Желтая карточка
Б. Галван
46'
Замена
Б. Галван
️️️️
С. Николсон
ГОЛ! 3:0!
Т. Пукки
Пас отдал
И. Тажури
43'
ГОЛ! 2:0!
Э. Рейносо
28'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Рейносо
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миннесота Юнайтед
97
Дейн Сент-Клер
ВР
15
Майкл Боксолл
ЦЗ
4
Miguel Tapias
ЦЗ
30
Joseph Rosales
ЦП
18
Исмаэль Тажури
ЦП
20
Вил Трапп
ЦП
21
Ян Грегуш
ЦП
31
Хассани Дотсон
ЦП
10
Эмануэль Рейносо
АП
20
Теему Пукки
ЦФ
27
D.J. Taylor
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Колорадо
31
Марко Илич
ВР
27
Данни Уилсон
ЛЗ
15
Эндрю Гутман
ЛЗ
15
Мойзе Бомбито
ЦЗ
2
Андреас Максе
ЦЗ
19
Сэм Николсон
ЛВ
6
Ральф Призо-Мбонге
ОП
25
Коннор Ронан
ЦП
5
Сидней Тавареш
ЦП
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
14
Кэлвин Харрис
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Миннесота Юнайтед
1
Clint Irwin
ВР
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
3
Zarek Valentin
ЦЗ
7
Франко Фрагапане
ЛП
13
Eric Dick
ЦФ
8
Мендер Гарсия
ЦФ
23
Итан Бристоу
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
77
Sangbin Jeong
ЦФ
Колорадо
26
Abraham Rodriguez
ВР
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
91
Кевин Кабрал
ЛВ
17
Коул Бассетт
ЦП
6
Дэнни Лейва
ЦП
16
Брайан Галван
ПВ
77
Даррен Япи
ЦФ
22
Sebastian Anderson
ЦФ
33
Steven Beitashour
ЦФ
2-5-1-2
97
Сент-Клер
15
Боксолл
4
18
Тажури
20
Трапп
21
Грегуш
31
Дотсон
30
10
Рейносо
27
20
Пукки
4-1-2-1-2
31
Илич
27
Уилсон
15
Бомбито
2
Максе
15
Гутман
6
Призо-Мбонге
25
Ронан
5
Тавареш
19
Николсон
14
Харрис
9
Наварро
20
Пукки
7
Фрагапане
7
Фрагапане
20
Пукки
10
Рейносо
8
Гарсия
8
Гарсия
10
Рейносо
30
23
Бристоу
23
Бристоу
30
18
Тажури
77
77
18
Тажури
6
Призо-Мбонге
17
Бассетт
17
Бассетт
6
Призо-Мбонге
14
Харрис
91
Кабрал
91
Кабрал
14
Харрис
19
Николсон
16
Галван
16
Галван
19
Николсон
15
Гутман
33
33
15
Гутман
Остались в запасе
Миннесота Юнайтед
Колорадо
1
Clint Irwin
ВР
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
3
Zarek Valentin
ЦЗ
13
Eric Dick
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
26
Abraham Rodriguez
ВР
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
6
Дэнни Лейва
ЦП
77
Даррен Япи
ЦФ
22
Sebastian Anderson
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Остались в запасе
1
Clint Irwin
ВР
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
3
Zarek Valentin
ЦЗ
13
Eric Dick
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
Остались в запасе
26
Abraham Rodriguez
ВР
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
6
Дэнни Лейва
ЦП
77
Даррен Япи
ЦФ
22
Sebastian Anderson
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Главный тренер
Робин Фрейзер
Статистика матча Миннесота Юнайтед - Колорадо
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Информация о матче
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