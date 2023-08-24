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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес - Колорадо
Лос-Анджелес - Колорадо: обзор матча 24 августа 2023
Лос-Анджелес
24.08.2023, четверг, 05:30
США. МЛС, 36 тур
4 : 0
Завершен
Колорадо
19'
М. Богуш
29'
К. Вела
36'
Р. Холлингшид
83'
К. Оливера
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лос-Анджелес - Колорадо
89'
Желтая карточка
Р. Призо-Мбонге
ГОЛ! 4:0!
К. Оливера
Пас отдал
Д. Буанга
83'
Замена
Э. Дуэньяс
️️️️
И. Санчес
82'
75'
Замена
Д. Япи
️️️️
Д. Рубио
Замена
С. Биук
️️️️
М. Гонсалес
73'
72'
Желтая карточка
К. Ронан
65'
Желтая карточка
Р. Наварро
Замена
К. Оливера
️️️️
К. Вела
64'
Замена
Ф. Крастев
️️️️
М. Богуш
64'
55'
Желтая карточка
Д. Уилсон
Желтая карточка
М. Богуш
49'
Замена
К. Акоста
️️️️
Т. Тильман
46'
46'
Замена
К. Харрис
️️️️
С. Тавареш
46'
Замена
Б. Галван
️️️️
Л. Абубакар
45'
+1
Желтая карточка
С. Тавареш
Желтая карточка
С. Паленсия
43'
ГОЛ! 3:0!
Р. Холлингшид
Пас отдал
Д. Буанга
36'
ГОЛ! 2:0!
К. Вела
Пас отдал
И. Санчес
29'
ГОЛ! 1:0!
М. Богуш
Пас отдал
К. Вела
19'
Желтая карточка
Д. Кьеллини
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес
77
Джон МакКартни
ВР
33
Аарон Лонг
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
14
Серхи Паленсия
ПЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
6
Илие Санчес
ОП
24
Райан Холлингшид
ЦП
11
Тимоти Тильман
ЦП
19
Матеуш Богуш
ЦП
9
Марио Гонсалес
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Колорадо
31
Марко Илич
ВР
15
Эндрю Гутман
ЛЗ
27
Данни Уилсон
ЛЗ
2
Keegan Rosenberry
ЦЗ
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
2
Андреас Максе
ЦЗ
6
Ральф Призо-Мбонге
ОП
25
Коннор Ронан
ЦП
5
Сидней Тавареш
ЦП
11
Диего Рубио
ЦФ
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Лос-Анджелес
71
Максим Крепо
ВР
4
Mamadou Fall
ЦЗ
3
Денил Мальдонадо
ЦЗ
3
Келлин Акоста
ЦЗ
18
Эрик Дуэньяс
ПЗ
79
Стипе Биук
ЛВ
10
Филип Крастев
ЦП
22
Натан Ордас
ЦФ
99
Кристиан Оливера
ЦФ
Колорадо
26
Abraham Rodriguez
ВР
15
Мойзе Бомбито
ЦЗ
19
Сэм Николсон
ЛВ
91
Кевин Кабрал
ЛВ
6
Дэнни Лейва
ЦП
16
Брайан Галван
ПВ
77
Даррен Япи
ЦФ
33
Steven Beitashour
ЦФ
14
Кэлвин Харрис
ЦФ
3-1-3-1-2
77
МакКартни
33
Лонг
14
Кьеллини
14
Паленсия
6
Санчес
24
Холлингшид
11
Тильман
19
Богуш
99
Буанга
10
Вела
9
Гонсалес
3-3-2-2
31
Илич
2
5
Абубакар
2
Максе
15
Гутман
6
Призо-Мбонге
27
Уилсон
25
Ронан
5
Тавареш
9
Наварро
11
Рубио
11
Тильман
3
Акоста
3
Акоста
11
Тильман
6
Санчес
18
Дуэньяс
18
Дуэньяс
6
Санчес
19
Богуш
10
Крастев
10
Крастев
19
Богуш
9
Гонсалес
79
Биук
79
Биук
9
Гонсалес
10
Вела
99
Оливера
99
Оливера
10
Вела
5
Абубакар
16
Галван
16
Галван
5
Абубакар
11
Рубио
77
Япи
77
Япи
11
Рубио
5
Тавареш
14
Харрис
14
Харрис
5
Тавареш
Остались в запасе
Лос-Анджелес
Колорадо
71
Максим Крепо
ВР
4
Mamadou Fall
ЦЗ
3
Денил Мальдонадо
ЦЗ
22
Натан Ордас
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
26
Abraham Rodriguez
ВР
15
Мойзе Бомбито
ЦЗ
6
Дэнни Лейва
ЦП
19
Сэм Николсон
ЛВ
91
Кевин Кабрал
ЛВ
33
Steven Beitashour
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Остались в запасе
71
Максим Крепо
ВР
4
Mamadou Fall
ЦЗ
3
Денил Мальдонадо
ЦЗ
22
Натан Ордас
ЦФ
Остались в запасе
26
Abraham Rodriguez
ВР
15
Мойзе Бомбито
ЦЗ
6
Дэнни Лейва
ЦП
19
Сэм Николсон
ЛВ
91
Кевин Кабрал
ЛВ
33
Steven Beitashour
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Главный тренер
Робин Фрейзер
Статистика матча Лос-Анджелес - Колорадо
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
- : -
29.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Информация о матче
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