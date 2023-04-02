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Расписание матчей
МЛС 2026
Колорадо - Лос-Анджелес
Колорадо - Лос-Анджелес: обзор матча 02 апреля 2023
Колорадо
02.04.2023, воскресенье, 04:30
США. МЛС, 9 тур
0 : 0
Завершен
Лос-Анджелес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Колорадо - Лос-Анджелес
Желтая карточка
М. Барриос
87'
Замена
Р. Призо-Мбонге
️️️️
К. Ронан
86'
Замена
К. Кабрал
️️️️
С. Николсон
86'
82'
Замена
Х. Сифуэнтес
️️️️
Т. Тильман
74'
Замена
С. Биук
️️️️
К. Вела
73'
Замена
Х. Мурильо
️️️️
Д. Кьеллини
65'
Желтая карточка
А. Лонг
Замена
М. Барриос
️️️️
J. Lewis
60'
Замена
Д. Япи
️️️️
Д. Рубио
60'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колорадо
27
Данни Уилсон
ЛЗ
2
Keegan Rosenberry
ЦЗ
2
Андреас Максе
ЦЗ
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
25
Коннор Ронан
ЦП
6
Брайан Акоста
ЦП
19
Сэм Николсон
ЦП
14
Jonathan Lewis
ЦФ
23
Вилльям Ярброу
ЦФ
11
Диего Рубио
ЦФ
22
Max
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Лос-Анджелес
77
Джон МакКартни
ВР
6
Диего Паласиос
ЛЗ
33
Аарон Лонг
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
3
Келлин Акоста
ЦЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
6
Илие Санчес
ОП
24
Райан Холлингшид
ЦП
11
Тимоти Тильман
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
90
Квадво Опоку
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Колорадо
31
Марко Илич
ВР
34
Michael Joseph Edwards
ЦЗ
13
Anthony Markanich
ЦЗ
91
Кевин Кабрал
ЛВ
6
Ральф Призо-Мбонге
ОП
7
Микаэль Барриос
ЦП
77
Даррен Япи
ЦФ
33
Steven Beitashour
ЦФ
3
Alex Gersbach
ЦФ
Лос-Анджелес
17
Элдин Якупович
ВР
3
Хесус Мурильо
ЦЗ
8
Хосе Сифуэнтес
ЦП
3
Денил Мальдонадо
ЦФ
14
Серхи Паленсия
ЦФ
18
Эрик Дуэньяс
ЦФ
79
Стипе Биук
ЦФ
22
Натан Ордас
ЦФ
4-3-4
27
Уилсон
2
Максе
5
Абубакар
2
25
Ронан
6
Акоста
19
Николсон
14
22
11
Рубио
23
Ярброу
4-1-2-1-2
77
МакКартни
33
Лонг
14
Кьеллини
3
Акоста
6
Паласиос
6
Санчес
24
Холлингшид
11
Тильман
99
Буанга
90
Опоку
10
Вела
25
Ронан
6
Призо-Мбонге
6
Призо-Мбонге
25
Ронан
14
7
Барриос
7
Барриос
14
19
Николсон
91
Кабрал
91
Кабрал
19
Николсон
11
Рубио
77
Япи
77
Япи
11
Рубио
14
Кьеллини
3
Мурильо
3
Мурильо
14
Кьеллини
11
Тильман
8
Сифуэнтес
8
Сифуэнтес
11
Тильман
10
Вела
79
Биук
79
Биук
10
Вела
Остались в запасе
Колорадо
Лос-Анджелес
31
Марко Илич
ВР
34
Michael Joseph Edwards
ЦЗ
13
Anthony Markanich
ЦЗ
33
Steven Beitashour
ЦФ
3
Alex Gersbach
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
17
Элдин Якупович
ВР
3
Денил Мальдонадо
ЦФ
14
Серхи Паленсия
ЦФ
18
Эрик Дуэньяс
ЦФ
22
Натан Ордас
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Остались в запасе
31
Марко Илич
ВР
34
Michael Joseph Edwards
ЦЗ
13
Anthony Markanich
ЦЗ
33
Steven Beitashour
ЦФ
3
Alex Gersbach
ЦФ
Остались в запасе
17
Элдин Якупович
ВР
3
Денил Мальдонадо
ЦФ
14
Серхи Паленсия
ЦФ
18
Эрик Дуэньяс
ЦФ
22
Натан Ордас
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Главный тренер
Стивен Черундоло
Статистика матча Колорадо - Лос-Анджелес
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
- : -
29.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
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