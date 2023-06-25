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Расписание матчей
МЛС 2026
Колорадо - Лос-Анджелес Гэлакси
Колорадо - Лос-Анджелес Гэлакси: обзор матча 25 июня 2023
Колорадо
25.06.2023, воскресенье, 04:30
США. МЛС, 28 тур
0 : 0
Завершен
Лос-Анджелес Гэлакси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Колорадо - Лос-Анджелес Гэлакси
Замена
A. Markanich
️️️️
S. Beitashour
86'
Замена
К. Харрис
️️️️
J. Lewis
86'
80'
Желтая карточка
Р. Пуч
Замена
Д. Япи
️️️️
К. Кабрал
78'
Желтая карточка
K. Rosenberry
76'
Желтая карточка
К. Бассетт
74'
62'
Замена
Х. Ауде
️️️️
Р. Эдвардс
Замена
М. Барриос
️️️️
С. Николсон
60'
58'
Замена
М. Дельгадо
️️️️
Д. Агирре
58'
Замена
Д. Коста
️️️️
М. Куэвас
46'
Замена
Т. Бойд
️️️️
Д. Йовелич
Замена
Д. Лейва
️️️️
Р. Призо-Мбонге
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колорадо
27
Данни Уилсон
ЛЗ
2
Keegan Rosenberry
ЦЗ
2
Андреас Максе
ЦЗ
19
Сэм Николсон
ЛВ
91
Кевин Кабрал
ЛВ
6
Ральф Призо-Мбонге
ОП
25
Коннор Ронан
ЦП
17
Коул Бассетт
ЦП
23
Вилльям Ярброу
ЦФ
33
Steven Beitashour
ЦФ
14
Jonathan Lewis
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Лос-Анджелес Гэлакси
31
Джонатан Бонд
ВР
17
Крис Мавинга
ЦЗ
3
Маурисио Куэвас
ЦЗ
2
Калегари
ПЗ
18
Кельвин Лирдам
ПЗ
44
Рахим Эдвардс
ЛВ
23
Даниэль Агирре
ЦП
16
Гастон Бругман
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
9
Деян Йовелич
ЦФ
19
Престон Джадд
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Колорадо
31
Марко Илич
ВР
13
Anthony Markanich
ЦЗ
34
Michael Joseph Edwards
ЦЗ
6
Дэнни Лейва
ЦП
7
Микаэль Барриос
ЦП
22
Sebastian Anderson
ЦФ
77
Даррен Япи
ЦФ
11
Диего Рубио
ЦФ
14
Кэлвин Харрис
ЦФ
Лос-Анджелес Гэлакси
33
Джонатан Клинсман
ВР
3
Хулиан Ауде
ЛЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
8
Марко Дельгадо
ЦП
10
Эфраин Альварес
АП
19
Тайлер Бойд
ПВ
43
Adam Saldana
ЦФ
3-1-2-2-3
27
Уилсон
2
Максе
2
6
Призо-Мбонге
25
Ронан
17
Бассетт
91
Кабрал
19
Николсон
14
33
23
Ярброу
4-3-1-2
31
Бонд
18
Лирдам
17
Мавинга
3
Куэвас
2
Калегари
23
Агирре
16
Бругман
10
Пуч
44
Эдвардс
19
Джадд
9
Йовелич
33
13
13
33
6
Призо-Мбонге
6
Лейва
6
Лейва
6
Призо-Мбонге
19
Николсон
7
Барриос
7
Барриос
19
Николсон
91
Кабрал
77
Япи
77
Япи
91
Кабрал
14
14
Харрис
14
Харрис
14
44
Эдвардс
3
Ауде
3
Ауде
44
Эдвардс
23
Агирре
8
Дельгадо
8
Дельгадо
23
Агирре
3
Куэвас
11
Коста
11
Коста
3
Куэвас
9
Йовелич
19
Бойд
19
Бойд
9
Йовелич
Остались в запасе
Колорадо
Лос-Анджелес Гэлакси
31
Марко Илич
ВР
34
Michael Joseph Edwards
ЦЗ
22
Sebastian Anderson
ЦФ
11
Диего Рубио
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
33
Джонатан Клинсман
ВР
10
Эфраин Альварес
АП
43
Adam Saldana
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Остались в запасе
31
Марко Илич
ВР
34
Michael Joseph Edwards
ЦЗ
22
Sebastian Anderson
ЦФ
11
Диего Рубио
ЦФ
Остались в запасе
33
Джонатан Клинсман
ВР
10
Эфраин Альварес
АП
43
Adam Saldana
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Главный тренер
Грегг Вэйни
Статистика матча Колорадо - Лос-Анджелес Гэлакси
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Информация о матче
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