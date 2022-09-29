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    Apodi - статистика

    #20 | Нападающий
    Имя Apodi
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гойас 17 1 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.11.2022 Был в запасе Гойас (Гояния) 0:4 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
    10.11.2022 46' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 3:0 Гойас (Гояния)
    06.11.2022 Был в запасе Гойас (Гояния) 1:0 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    02.11.2022 1' -46' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 3:2 Гойас (Гояния)
    30.10.2022 73' -90' Гойас (Гояния) 0:0 Коринтианс (Сан-Паулу)
    24.10.2022 1' -46' Куяба (Куяба) 1:2 Гойас (Гояния)
    10'
    09.10.2022 Был в запасе Интернасьонал (Порту-Алегри) 4:2 Гойас (Гояния)
    06.10.2022 Был в запасе Сеара (Форталеза) 1:1 Гойас (Гояния)
    02.10.2022 Был в запасе Гойас (Гояния) 0:1 Форталеза (Форталеза)
    29.09.2022 61' -90' Гойас (Гояния) 0:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    65'
    12.09.2022 88' -90' Гойас (Гояния) 1:1 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    06.09.2022 65' -90' Сантос (Сан-Паулу) 1:2 Гойас (Гояния)
    88'
    27.08.2022 68' -90' Гойас (Гояния) 2:1 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    20.08.2022 88' -90' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 0:1 Гойас (Гояния)
    07.06.2022 46' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:2 Гойас (Гояния)
    28.05.2022 1' -82' Гойас (Гояния) 1:1 Брагантино (Сан-Паулу)
    21.05.2022 1' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 1:0 Гойас (Гояния)
    16.05.2022 1' -75' Гойас (Гояния) 1:0 Сантос (Сан-Паулу)
    08.05.2022 1' -79' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 0:1 Гойас (Гояния)
    01.05.2022 1' -90' Гойас (Гояния) 2:2 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    53'
    16.04.2022 1' -78' Гойас (Гояния) 1:1 Палмейрас (Сан-Паулу)
    10.04.2022 1' -90' Коритиба (Коритиба) 3:0 Гойас (Гояния)
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