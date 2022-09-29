|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гойас
|17
|1
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|Был в запасе
|Гойас (Гояния)
|0:4
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|10.11.2022
|46' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|3:0
|Гойас (Гояния)
|06.11.2022
|Был в запасе
|Гойас (Гояния)
|1:0
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|02.11.2022
|1' -46'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|3:2
|Гойас (Гояния)
|30.10.2022
|73' -90'
|Гойас (Гояния)
|0:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|24.10.2022
|1' -46'
|Куяба (Куяба)
|1:2
|Гойас (Гояния)
|10'
|09.10.2022
|Был в запасе
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|4:2
|Гойас (Гояния)
|06.10.2022
|Был в запасе
|Сеара (Форталеза)
|1:1
|Гойас (Гояния)
|02.10.2022
|Был в запасе
|Гойас (Гояния)
|0:1
|Форталеза (Форталеза)
|29.09.2022
|61' -90'
|Гойас (Гояния)
|0:1
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|65'
|12.09.2022
|88' -90'
|Гойас (Гояния)
|1:1
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|06.09.2022
|65' -90'
|Сантос (Сан-Паулу)
|1:2
|Гойас (Гояния)
|88'
|27.08.2022
|68' -90'
|Гойас (Гояния)
|2:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|20.08.2022
|88' -90'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|0:1
|Гойас (Гояния)
|07.06.2022
|46' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:2
|Гойас (Гояния)
|28.05.2022
|1' -82'
|Гойас (Гояния)
|1:1
|Брагантино (Сан-Паулу)
|21.05.2022
|1' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|1:0
|Гойас (Гояния)
|16.05.2022
|1' -75'
|Гойас (Гояния)
|1:0
|Сантос (Сан-Паулу)
|08.05.2022
|1' -79'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|0:1
|Гойас (Гояния)
|01.05.2022
|1' -90'
|Гойас (Гояния)
|2:2
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|53'
|16.04.2022
|1' -78'
|Гойас (Гояния)
|1:1
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|10.04.2022
|1' -90'
|Коритиба (Коритиба)
|3:0
|Гойас (Гояния)