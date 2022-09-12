|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гойас
|11
|1
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|Был в запасе
|Гойас (Гояния)
|0:4
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|10.11.2022
|81' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|3:0
|Гойас (Гояния)
|06.11.2022
|1' -80'
|Гойас (Гояния)
|1:0
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|02.11.2022
|46' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|3:2
|Гойас (Гояния)
|52'
|09.10.2022
|62' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|4:2
|Гойас (Гояния)
|06.10.2022
|1' -37'
|Сеара (Форталеза)
|1:1
|Гойас (Гояния)
|02.10.2022
|1' -76'
|Гойас (Гояния)
|0:1
|Форталеза (Форталеза)
|29.09.2022
|1' -83'
|Гойас (Гояния)
|0:1
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|18.09.2022
|1' -74'
|Брагантино (Сан-Паулу)
|1:1
|Гойас (Гояния)
|70'
|12.09.2022
|1' -88'
|Гойас (Гояния)
|1:1
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|06.09.2022
|1' -74'
|Сантос (Сан-Паулу)
|1:2
|Гойас (Гояния)
|27.08.2022
|1' -78'
|Гойас (Гояния)
|2:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|54'
|20.08.2022
|Был в запасе
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|0:1
|Гойас (Гояния)