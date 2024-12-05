Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Marquinhos Gabriel - статистика

Завершил карьеру
#10 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Крисиума
24
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 37 тур
Крисиума
0 : 3
05.12.2024
Фламенго
46' - 90'
Бразилия. Серия А, 36 тур
Крисиума
2 : 4
01.12.2024
Коринтианс
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Флуминенсе
0 : 0
27.11.2024
Крисиума
83' - 90'
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крисиума
0 : 1
20.11.2024
Витория
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Крузейро
2 : 1
10.11.2024
Крисиума
80' - 90'
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
2 : 0
06.11.2024
Крисиума
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 31 тур
Крисиума
1 : 1
27.10.2024
Сан-Паулу
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 30 тур
Ботафого
1 : 1
19.10.2024
Крисиума
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 29 тур
Крисиума
2 : 0
04.10.2024
Атлетико Гойяненсе
82' - 90'
Бразилия. Серия А, 28 тур
Баия
1 : 0
30.09.2024
Крисиума
1' - 84'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Гремио
1 : 2
26.09.2024
Крисиума
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 27 тур
Крисиума
0 : 0
23.09.2024
Атлетико Паранаэнсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 26 тур
Палмейрас
5 : 0
15.09.2024
Крисиума
79' - 90'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Куяба
2 : 1
01.09.2024
Крисиума
76' - 90'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Крисиума
1 : 0
29.08.2024
Брагантино
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 24 тур
Крисиума
0 : 1
25.08.2024
Гремио
1' - 65'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Крисиума
2 : 2
18.08.2024
Васко да Гама
1' - 62'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Форталеза
1 : 0
10.08.2024
Крисиума
1' - 84'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Крисиума
2 : 1
04.08.2024
Атлетико Минейро
90' - 90'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Жувентуде
1 : 2
28.07.2024
Крисиума
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 3 тур
Крисиума
1 : 1
25.07.2024
Форталеза
79' - 90'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Фламенго
2 : 0
20.07.2024
Крисиума
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 17 тур
Коринтианс
2 : 1
17.07.2024
Крисиума
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 16 тур
Крисиума
1 : 1
12.07.2024
Флуминенсе
83' - 90'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Витория
2 : 1
08.07.2024
Крисиума
72' - 90'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Крисиума
1 : 0
04.07.2024
Крузейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 12 тур
Сан-Паулу
2 : 1
28.06.2024
Крисиума
1' - 90'
14'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Крисиума
2 : 1
22.06.2024
Ботафого
72' - 90'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Атлетико Гойяненсе
1 : 2
20.06.2024
Крисиума
1' - 74'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Крисиума
2 : 2
17.06.2024
Баия
77' - 90'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Атлетико Паранаэнсе
3 : 1
14.06.2024
Крисиума
81' - 90'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Крисиума
2 : 5
09.06.2024
Куяба
1' - 44'
74'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Крисиума
1 : 2
02.06.2024
Палмейрас
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Васко да Гама
0 : 4
27.04.2024
Крисиума
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
18.04.2024
Крисиума
1' - 65'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Крисиума
1 : 1
14.04.2024
Жувентуде
1' - 78'
67'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
5
«Манчестер Сити» грозит потеря профессионального статуса
09:38
Тренер Венгрии прокомментировал драку с Украиной
09:28
Новый тренер «Ростова», Слуцкий будет работать на Первом канале, слезы прощания от Вагнера и другие новости
01:07
ЦСКА призвали избавиться от нападающего
00:33
1
Стало известно о нахальной махинации «Манчестер Сити» с зарплатой Манчини
00:09
2
Генич сформулировал, что не так с «Зенитом»
Вчера, 23:57
4
Лига наций. Испания победила Англию на «Уэмбли» (3:2), 41-летний Модрич забил за Хорватию
Вчера, 23:43
2
Прояснилась судьба Писарского после отбытия дисквалификации за ставки
Вчера, 22:59
2
ВидеоТяжелобольной Алдонин выступил с обращением
Вчера, 22:33
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+