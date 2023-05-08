Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Фил Ягиелка - статистика

Завершил карьеру
17 августа 1982 (44)
#19 | Защитник
180 см | 76 кг
Англия | Польша
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сток Сити
27
2
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Уотфорд
2 : 0
08.05.2023
Сток Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Сток Сити
0 : 1
29.04.2023
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Кардифф
1 : 1
22.04.2023
Сток Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Сток Сити
0 : 1
18.04.2023
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Сток Сити
1 : 2
07.04.2023
Бристоль Сити
1' - 88'
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Ковентри
0 : 4
01.04.2023
Сток Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Сток Сити
0 : 0
18.03.2023
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Сандерленд
1 : 5
04.03.2023
Сток Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Сток Сити
0 : 1
25.02.2023
Миллуолл
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Блэкпул
1 : 0
18.02.2023
Сток Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Сток Сити
3 : 0
15.02.2023
Хаддерсфилд Таун
1' - 82'
13'
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Сток Сити
0 : 0
11.02.2023
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Лутон Таун
1 : 0
04.02.2023
Сток Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Сток Сити
4 : 0
21.01.2023
Рединг
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Шеффилд Юнайтед
3 : 1
14.01.2023
Сток Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Ротерхэм
2 : 2
26.12.2022
Сток Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Бристоль Сити
1 : 2
17.12.2022
Сток Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Вест Бромвич
2 : 0
12.11.2022
Сток Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Сток Сити
1 : 2
05.11.2022
Бирмингем Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Уиган Атлетик
0 : 1
02.11.2022
Сток Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Норвич Сити
3 : 1
29.10.2022
Сток Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
0 : 2
22.10.2022
Ковентри
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
0 : 1
18.10.2022
Ротерхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
0 : 2
15.10.2022
Сток Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Сток Сити
3 : 1
08.10.2022
Шеффилд Юнайтед
1' - 90'
45'
4'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
1 : 1
05.10.2022
Сток Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 4
02.10.2022
Уотфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Рединг
2 : 1
04.09.2022
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Сток Сити
1 : 1
31.08.2022
Суонси
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Блэкберн
0 : 1
27.08.2022
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Сток Сити
0 : 1
20.08.2022
Сандерленд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Сток Сити
2 : 2
17.08.2022
Мидлсбро
1' - 90'
63'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Хаддерсфилд Таун
3 : 1
13.08.2022
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Сток Сити
2 : 0
06.08.2022
Блэкпул
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Миллуолл
2 : 0
30.07.2022
Сток Сити
Был в запасе
Главные новости
Абаскаль и Семин близки к возвращению в РПЛ, инсайд о будущем Роналду, курьезный гол Соболева и другие новости
02:00
ВидеоСоболев подробно рассказал о курьезном голе в ворота Латышонка
01:21
1
Примера. «Барселона» уничтожила «Расинг» – 7:2!
00:33
«Было не по себе»: Талалаев разочаровался в 2-3 игроках «Балтики»
00:23
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
00:15
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
3
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
2
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
5
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
80
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+