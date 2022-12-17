Фил Ягиелка - статистика
#19 | Защитник
|Имя
|Фил
|Фамилия
|Ягиелка
|Команда
|Сток Сити
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 августа 1982 (40 лет)
|Рост
|180
|Вес
|76
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Фил
|Фамилия
|Ягиелка
|Команда
|Сток Сити
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 августа 1982 (40 лет)
|Рост
|180
|Вес
|76
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Сандерленд
|1:5
|Сток Сити
|Англия. Чемпионшип, 35 тур
|25.02.2023
|1' - 90'
|Сток Сити
|0:1
|Миллуолл
|Англия. Чемпионшип, 34 тур
|18.02.2023
|1' - 90'
|Блэкпул
|1:0
|Сток Сити
|Англия. Чемпионшип, 33 тур
|15.02.2023
|1' - 82'
|Сток Сити
|3:0
|Хаддерсфилд Таун
|Англия. Чемпионшип, 32 тур
|13'
|11.02.2023
|1' - 90'
|Сток Сити
|0:0
|Халл Сити
|Англия. Чемпионшип, 31 тур
|04.02.2023
|1' - 90'
|Лутон Таун
|1:0
|Сток Сити
|Англия. Чемпионшип, 30 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сток Сити
|21
|2
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -90'
|Сандерленд (Сандерленд)
|1:5
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|25.02.2023
|1' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:1
|Миллуолл (Лондон)
|18.02.2023
|1' -90'
|Блэкпул (Блэкпул)
|1:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|15.02.2023
|1' -82'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|3:0
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|13'
|11.02.2023
|1' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:0
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|04.02.2023
|1' -90'
|Лутон Таун (Лутон)
|1:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|21.01.2023
|1' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|4:0
|Рединг (Рединг)
|14.01.2023
|1' -90'
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|3:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|26.12.2022
|1' -90'
|Ротерхэм (Шеффилд)
|2:2
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|17.12.2022
|1' -90'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|1:2
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|12.11.2022
|1' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|2:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|05.11.2022
|1' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|1:2
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|02.11.2022
|1' -90'
|Уиган Атлетик (Уиган)
|0:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|29.10.2022
|1' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|3:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|22.10.2022
|1' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:2
|Ковентри (Ковентри)
|18.10.2022
|1' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:1
|Ротерхэм (Шеффилд)
|15.10.2022
|1' -90'
|Престон (Престон)
|0:2
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|08.10.2022
|1' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|3:1
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|45' 4'
|05.10.2022
|1' -90'
|Бернли (Бернли)
|1:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|02.10.2022
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:4
|Уотфорд (Уотфорд)
|04.09.2022
|Был в запасе
|Рединг (Рединг)
|2:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|31.08.2022
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|1:1
|Суонси (Суонси)
|27.08.2022
|Был в запасе
|Блэкберн (Блэкберн)
|0:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|20.08.2022
|1' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:1
|Сандерленд (Сандерленд)
|17.08.2022
|1' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:2
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|63'
|13.08.2022
|Был в запасе
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|3:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|06.08.2022
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:0
|Блэкпул (Блэкпул)
|30.07.2022
|Был в запасе
|Миллуолл (Лондон)
|2:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)