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Англия. Чемпионшип
Сток Сити - Бирмингем Сити
Сток Сити - Бирмингем Сити: обзор матча 05 ноября 2022
Сток Сити
05.11.2022, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 20 тур
1 : 2
Завершен
Бирмингем Сити
75'
Л. Бэйкер (П)
13'
С. Хоган
67'
Х. Дин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сток Сити - Бирмингем Сити
89'
Замена
Т. Дини
️️️️
Л. Юткевич
83'
Замена
Д. Джеймс
️️️️
С. Хоган
77'
Желтая карточка
Д. Сэндерсон
75'
Желтая карточка
Т. Чон
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Л. Бэйкер
75'
71'
Замена
Т. Чон
️️️️
А. Меджбри
70'
Замена
Д. Беллингем
️️️️
Ж. Бакуна
Замена
Т. Фосу
️️️️
Д. Тимон
69'
67'
ГОЛ! 0:2!
Х. Дин
Пас отдал
А. Меджбри
Замена
Г. Кларк
️️️️
Д. Стерлинг
60'
Замена
Д. Браун
️️️️
У. Смоллбоун
60'
Замена
Л. Делап
️️️️
Т. Кэмбелл
60'
Желтая карточка
Д. Томпсон
57'
31'
Желтая карточка
К. Белик
13'
ГОЛ! 0:1!
С. Хоган
Желтая карточка
Д. Стерлинг
9'
8'
Желтая карточка
Л. Юткевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
39
Джозеф Барсик
ВР
16
Бен Уилмот
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
21
Дужон Стерлинг
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Бирмингем Сити
26
Джон Радди
ВР
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
10
Джордан Грэм
ЛВ
5
Крыстиан Белик
ОП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
28
Аннибал Меджбри
АП
25
Скотт Хоган
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Сток Сити
1
Джек Бонхэм
ВР
15
Гарри Суттар
ЦЗ
4
Гарри Кларк
ЦЗ
24
Тарик Фосу
ЛВ
19
Лайам Делап
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
45
Эммануэль Лонгело
ЛЗ
33
Джордж Холл
ЦП
8
Джордан Джеймс
ЦП
7
Джоб Беллингем
АП
19
Тахит Чон
ПВ
14
Трой Дини
ЦФ
3-2-4-1
39
Барсик
3
Фокс
21
Стерлинг
14
Тимон
19
Ягиелка
16
Уилмот
12
Смоллбоун
15
Томпсон
25
Пауэлл
8
Бэйкер
23
Кэмбелл
4-1-1-2-2
26
Радди
6
Дин
6
Трасти
2
Колен
28
Сэндерсон
5
Белик
7
Бакуна
28
Меджбри
10
Грэм
10
Юткевич
25
Хоган
21
Стерлинг
4
Кларк
4
Кларк
21
Стерлинг
14
Тимон
24
Фосу
24
Фосу
14
Тимон
23
Кэмбелл
19
Делап
19
Делап
23
Кэмбелл
12
Смоллбоун
18
Браун
18
Браун
12
Смоллбоун
25
Хоган
8
Джеймс
8
Джеймс
25
Хоган
7
Бакуна
7
Беллингем
7
Беллингем
7
Бакуна
28
Меджбри
19
Чон
19
Чон
28
Меджбри
10
Юткевич
14
Дини
14
Дини
10
Юткевич
Остались в запасе
Сток Сити
Бирмингем Сити
1
Джек Бонхэм
ВР
15
Гарри Суттар
ЦЗ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
13
Нил Этеридж
ВР
45
Эммануэль Лонгело
ЛЗ
33
Джордж Холл
ЦП
Остались в запасе
1
Джек Бонхэм
ВР
15
Гарри Суттар
ЦЗ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
45
Эммануэль Лонгело
ЛЗ
33
Джордж Холл
ЦП
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Сток Сити - Бирмингем Сити
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бирмингем Сити
- : -
28.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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