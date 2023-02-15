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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сток Сити - Хаддерсфилд Таун
Сток Сити - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 15 февраля 2023
Сток Сити
15.02.2023, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 32 тур
3 : 0
Завершен
Хаддерсфилд Таун
13'
Ф. Ягиелка
73'
Д. Браун
90+3'
Л. Бэйкер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сток Сити - Хаддерсфилд Таун
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Л. Бэйкер
90'
+3
Желтая карточка
Л. Бэйкер
90'
+1
Замена
E. Tezgel
️️️️
Д. Гэйл
82'
Замена
А. Туанзебе
️️️️
Ф. Ягиелка
82'
Замена
Л. Бэйкер
️️️️
У. Смоллбоун
82'
Замена
Д. Томпсон
️️️️
Б. Пирсон
75'
ГОЛ! 2:0!
Д. Браун
73'
68'
Замена
Д. Касуму
️️️️
Д. Хогг
68'
Замена
П. Джонс
️️️️
М. Уогхорн
55'
Замена
Ж. Унгбо
️️️️
С. Хай
47'
Желтая карточка
Д. Радони
Желтая карточка
Б. Пирсон
45'
+1
42'
Желтая карточка
Д. Хогг
30'
Замена
М. Лоутон
️️️️
М. Пирсон
17'
Желтая карточка
М. Пирсон
ГОЛ! 1:0!
Ф. Ягиелка
Пас отдал
У. Смоллбоун
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
20
Матия Шаркич
ВР
16
Бен Уилмот
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
21
Дужон Стерлинг
ПЗ
29
Джош Лорент
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
18
Джейкоб Браун
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Хаддерсфилд Таун
31
Томаш Вацлик
ВР
3
Джахайм Хедли
ЛЗ
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
7
Скотт Хай
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
5
Джек Радони
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
29
Мартин Уогхорн
ЦФ
37
Джош Корома
ЦФ
Главный тренер
Дэнни Скофилд
Сток Сити
1
Джек Бонхэм
ВР
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
8
Льюис Бэйкер
ЦП
47
Карел Реддин
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
19
Emre Tezgel
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
41
Николас Билокапич
ВР
3
Джош Руффельс
ЛЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
22
Этьен Камара
ОП
18
Дэвид Касуму
ЦП
15
Жозеф Унгбо
ПВ
16
Патрик Джонс
ЦФ
4-3-3
20
Шаркич
16
Уилмот
3
Фокс
19
Ягиелка
21
Стерлинг
29
Лорент
4
Пирсон
12
Смоллбоун
23
Кэмбелл
34
Гэйл
18
Браун
3-3-1-2
31
Вацлик
5
Пирсон
12
Лис
3
Хедли
7
Хай
6
Хогг
5
Радони
93
Кноккарт
37
Корома
29
Уогхорн
19
Ягиелка
4
Туанзебе
4
Туанзебе
19
Ягиелка
12
Смоллбоун
8
Бэйкер
8
Бэйкер
12
Смоллбоун
4
Пирсон
15
Томпсон
15
Томпсон
4
Пирсон
34
Гэйл
19
19
34
Гэйл
5
Пирсон
38
Лоутон
38
Лоутон
5
Пирсон
6
Хогг
18
Касуму
18
Касуму
6
Хогг
7
Хай
15
Унгбо
15
Унгбо
7
Хай
29
Уогхорн
16
Джонс
16
Джонс
29
Уогхорн
Остались в запасе
Сток Сити
Хаддерсфилд Таун
1
Джек Бонхэм
ВР
47
Карел Реддин
ЦП
Главный тренер
Майкл О'Нил
41
Николас Билокапич
ВР
3
Джош Руффельс
ЛЗ
22
Этьен Камара
ОП
Главный тренер
Дэнни Скофилд
Остались в запасе
1
Джек Бонхэм
ВР
47
Карел Реддин
ЦП
Остались в запасе
41
Николас Билокапич
ВР
3
Джош Руффельс
ЛЗ
22
Этьен Камара
ОП
Главный тренер
Майкл О'Нил
Главный тренер
Дэнни Скофилд
Статистика матча Сток Сити - Хаддерсфилд Таун
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 18 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
01.12.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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