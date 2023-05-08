Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уотфорд - Сток Сити
Уотфорд - Сток Сити: обзор матча 08 мая 2023
Уотфорд
08.05.2023, понедельник, 17:00
Англия. Чемпионшип, 46 тур
2 : 0
Завершен
Сток Сити
70'
И. Луза
74'
К. Дэвис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уотфорд - Сток Сити
Замена
Л. Бакуна
️️️️
К. Дэвис
90'
+2
89'
Замена
Д. Гэйл
️️️️
Н. Пауэлл
89'
Замена
К. Тэйлор
️️️️
Т. Кэмбелл
Замена
Д. Гривз
️️️️
К. Сема
86'
Замена
А. Блэйк
️️️️
И. Сарр
85'
78'
Замена
Л. Бэйкер
️️️️
Д. Томпсон
76'
Желтая карточка
Д. Тимон
ГОЛ! 2:0!
К. Дэвис
Пас отдал
К. Сема
74'
ГОЛ! 1:0!
И. Луза
Пас отдал
К. Дэвис
70'
Замена
Д. Моррис
️️️️
К. Кабаселе
67'
Замена
Э. Араужо
️️️️
И. Коне
66'
52'
Желтая карточка
Б. Пирсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
2
Райан Эндрюс
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
5
Райан Портеус
ЦЗ
12
Кен Сема
ЛП
8
Исмаэль Коне
ЦП
26
Имран Луза
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Сток Сити
20
Матия Шаркич
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
21
Дужон Стерлинг
ПЗ
25
Ник Пауэлл
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
29
Джош Лорент
ЦП
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Уотфорд
29
Бен Хамер
ВР
3
Джеймс Моррис
ЛЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
15
Адриан Блэйк
ЛВ
10
Леандро Бакуна
ЦП
43
Джек Гривз
ЦФ
9
Энрике Араужо
ЦФ
Сток Сити
34
Фрэнк Филдинг
ВР
28
Lewis Macari
ЦЗ
26
Коннор Тэйлор
ЦЗ
8
Льюис Бэйкер
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
27
Jacob Holland-Wilkinson
ЦФ
4-4-1-1
26
Бахман
2
Эндрюс
27
Кабаселе
5
Портеус
29
Худт
12
Сема
26
Луза
8
Чодури
8
Коне
7
Сарр
9
Дэвис
4-5-1
20
Шаркич
21
Стерлинг
3
Фокс
14
Тимон
19
Ягиелка
25
Пауэлл
15
Томпсон
12
Смоллбоун
29
Лорент
4
Пирсон
23
Кэмбелл
27
Кабаселе
3
Моррис
3
Моррис
27
Кабаселе
9
Дэвис
10
Бакуна
10
Бакуна
9
Дэвис
7
Сарр
15
Блэйк
15
Блэйк
7
Сарр
12
Сема
43
Гривз
43
Гривз
12
Сема
8
Коне
9
Араужо
9
Араужо
8
Коне
23
Кэмбелл
26
Тэйлор
26
Тэйлор
23
Кэмбелл
15
Томпсон
8
Бэйкер
8
Бэйкер
15
Томпсон
25
Пауэлл
34
Гэйл
34
Гэйл
25
Пауэлл
Остались в запасе
Уотфорд
Сток Сити
29
Бен Хамер
ВР
2
Жереми Нгакия
ПЗ
Главный тренер
Крис Уайлдер
34
Фрэнк Филдинг
ВР
28
Lewis Macari
ЦЗ
27
Jacob Holland-Wilkinson
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Остались в запасе
29
Бен Хамер
ВР
2
Жереми Нгакия
ПЗ
Остались в запасе
34
Фрэнк Филдинг
ВР
28
Lewis Macari
ЦЗ
27
Jacob Holland-Wilkinson
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Уотфорд - Сток Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Информация о матче
Стадион:
Викарэйдж Роад
Новости команд
Все
Уотфорд
Сток Сити
«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: кто победит в матче 8 тура Чемпионшипа 2026/2027
17 сентября
«Сток Сити» – «Фулхэм»: прогноз и ставки на матч 15 февраля 2026 с коэффициентом 1.72
14 февраля
Английский клуб объявил о назначении экс-тренера «Рубина»
2025.10.08 16:29
«Локомотив» начал переговоры с английским клубом о 6-миллионном трансфере
2025.08.25 14:56
3
5 футболистов покинули «Астон Виллу» – среди них 3-кратный победитель ЛЧ
2025.06.30 20:38
1
«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: кто победит в матче 8 тура Чемпионшипа 2026/2027
17 сентября
Английский клуб объявил о назначении экс-тренера «Рубина»
2025.10.08 16:29
«Локомотив» начал переговоры с английским клубом о 6-миллионном трансфере
2025.08.25 14:56
3
5 футболистов покинули «Астон Виллу» – среди них 3-кратный победитель ЛЧ
2025.06.30 20:38
1
Форвард «Краснодара» может переехать в Англию
2025.06.25 15:41
3
«Сток Сити» – «Фулхэм»: прогноз и ставки на матч 15 февраля 2026 с коэффициентом 1.72
14 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
2023.01.30 22:44
Восемь британских клубов заинтересованы в подписании Ботхейма. Он расторг контракт с «Краснодаром»
2022.06.16 22:50
3
Бэйкер перешел из «Челси» в «Сток Сити». Он был в системе лондонцев 17 лет
2022.01.15 21:36
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+