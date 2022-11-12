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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вест Бромвич - Сток Сити
Вест Бромвич - Сток Сити: обзор матча 12 ноября 2022
Вест Бромвич
12.11.2022, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 21 тур
2 : 0
Завершен
Сток Сити
39'
К. Бартли
50'
Б. Томас-Асанте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вест Бромвич - Сток Сити
90'
Желтая карточка
Д. Браун
Замена
Д. Дайк
️️️️
Б. Томас-Асанте
90'
Замена
Г. Диангана
️️️️
Д. Уоллес
81'
Замена
Т. Гарднер-Хикман
️️️️
М. Филлипс
80'
Замена
Т. Рогич
️️️️
Д. Моламби
79'
70'
Замена
Т. Фосу
️️️️
Д. Тимон
69'
Замена
Д. Браун
️️️️
Л. Делап
Замена
Э. Питерс
️️️️
Д. Свифт
65'
ГОЛ! 2:0!
Б. Томас-Асанте
50'
47'
Желтая карточка
Л. Делап
46'
Замена
М. Фокс
️️️️
Т. Кэмбелл
ГОЛ! 1:0!
К. Бартли
Пас отдал
Д. Свифт
39'
24'
Желтая карточка
Д. Томпсон
22'
Замена
Д. Гэйл
️️️️
Н. Пауэлл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
1
Алекс Палмер
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
8
Джон Свифт
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
23
Брэндон Томас-Асанте
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Сток Сити
1
Джек Бонхэм
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
4
Гарри Кларк
ЦЗ
16
Бен Уилмот
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
8
Льюис Бэйкер
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
19
Лайам Делап
ЦФ
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
19
Грэйди Диангана
ЦП
7
Том Рогич
АП
9
Дэрил Дайк
ЦФ
Сток Сити
39
Джозеф Барсик
ВР
44
Эден Флинт
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
26
Коннор Тэйлор
ЦЗ
24
Тарик Фосу
ЛВ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
4-5-1
1
Палмер
22
Таунсенд
5
Бартли
26
О'Ши
2
Ферлонг
5
Йокушлу
8
Моламби
17
Уоллес
8
Свифт
25
Филлипс
23
Томас-Асанте
4-4-2
1
Бонхэм
4
Кларк
16
Уилмот
14
Тимон
19
Ягиелка
25
Пауэлл
15
Томпсон
12
Смоллбоун
8
Бэйкер
23
Кэмбелл
19
Делап
8
Свифт
33
Питерс
33
Питерс
8
Свифт
25
Филлипс
19
Гарднер-Хикман
19
Гарднер-Хикман
25
Филлипс
17
Уоллес
19
Диангана
19
Диангана
17
Уоллес
8
Моламби
7
Рогич
7
Рогич
8
Моламби
23
Томас-Асанте
9
Дайк
9
Дайк
23
Томас-Асанте
23
Кэмбелл
3
Фокс
3
Фокс
23
Кэмбелл
14
Тимон
24
Фосу
24
Фосу
14
Тимон
19
Делап
18
Браун
18
Браун
19
Делап
25
Пауэлл
34
Гэйл
34
Гэйл
25
Пауэлл
Остались в запасе
Вест Бромвич
Сток Сити
27
Дэвид Баттон
ВР
8
Джейк Ливермор
ОП
Главный тренер
Стив Брюс
39
Джозеф Барсик
ВР
44
Эден Флинт
ЦЗ
26
Коннор Тэйлор
ЦЗ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
8
Джейк Ливермор
ОП
Остались в запасе
39
Джозеф Барсик
ВР
44
Эден Флинт
ЦЗ
26
Коннор Тэйлор
ЦЗ
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Вест Бромвич - Сток Сити
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
1 : 3
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Информация о матче
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