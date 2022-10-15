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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Сток Сити
Престон - Сток Сити: обзор матча 15 октября 2022
Престон
15.10.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 15 тур
0 : 2
Завершен
Сток Сити
58'
У. Смоллбоун
66'
Т. Кэмбелл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Престон - Сток Сити
86'
Замена
Г. Кларк
️️️️
Д. Гэйл
Замена
Ч. Эванс
️️️️
Б. Диаби
83'
78'
Замена
С. Клукас
️️️️
У. Смоллбоун
Замена
Б. Поттс
️️️️
А. Брауне
71'
Замена
Б. Вудберн
️️️️
Р. Брэди
71'
70'
Замена
Л. Делап
️️️️
Т. Кэмбелл
66'
ГОЛ! 0:2!
Т. Кэмбелл
Пас отдал
Л. Бэйкер
58'
ГОЛ! 0:1!
У. Смоллбоун
Пас отдал
Д. Гэйл
Желтая карточка
Э. Хьюз
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
28
Фредди Вудман
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
14
Джордан Стори
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
4
Бамбо Диаби
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
8
Алистер Маккэнн
ЦП
8
Бен Уайтмэн
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
17
Эмиль Риис
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Сток Сити
39
Джозеф Барсик
ВР
21
Дужон Стерлинг
ЦЗ
16
Бен Уилмот
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
24
Тарик Фосу
ЛВ
29
Джош Лорент
ЦП
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Престон
13
Дэвид Корнелл
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
44
Брэд Поттс
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
17
Чед Эванс
ЦФ
Сток Сити
1
Джек Бонхэм
ВР
4
Гарри Кларк
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
6
Самуэль Клукас
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
19
Лайам Делап
ЦФ
4-4-2
28
Вудман
18
Каррерас
16
Хьюз
4
Диаби
14
Стори
11
Брэди
8
Уайтмэн
8
Брауне
8
Маккэнн
24
Магуайр
17
Риис
4-3-1-2
39
Барсик
16
Уилмот
19
Ягиелка
3
Фокс
21
Стерлинг
29
Лорент
12
Смоллбоун
8
Бэйкер
24
Фосу
34
Гэйл
23
Кэмбелл
8
Брауне
44
Поттс
44
Поттс
8
Брауне
11
Брэди
7
Вудберн
7
Вудберн
11
Брэди
4
Диаби
17
Эванс
17
Эванс
4
Диаби
34
Гэйл
4
Кларк
4
Кларк
34
Гэйл
12
Смоллбоун
6
Клукас
6
Клукас
12
Смоллбоун
23
Кэмбелл
19
Делап
19
Делап
23
Кэмбелл
Остались в запасе
Престон
Сток Сити
13
Дэвид Корнелл
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
4
Райан Ледсон
ЦП
Главный тренер
Алекс Нил
1
Джек Бонхэм
ВР
44
Эден Флинт
ЦЗ
15
Джордан Томпсон
ЦП
Главный тренер
Майкл О'Нил
Остались в запасе
13
Дэвид Корнелл
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
4
Райан Ледсон
ЦП
Остались в запасе
1
Джек Бонхэм
ВР
44
Эден Флинт
ЦЗ
15
Джордан Томпсон
ЦП
Главный тренер
Алекс Нил
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Престон - Сток Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Информация о матче
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