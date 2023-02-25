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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сток Сити - Миллуолл
Сток Сити - Миллуолл: обзор матча 25 февраля 2023
Сток Сити
25.02.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 34 тур
0 : 1
Завершен
Миллуолл
9'
З. Флемминг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сток Сити - Миллуолл
90'
+1
Замена
С. Мэлони
️️️️
Т. Брэдшоу
87'
Замена
Д. Эванс
️️️️
Д. Сэйвилл
Замена
Д. Томпсон
️️️️
Б. Пирсон
85'
83'
Желтая карточка
Д. МакНамара
Замена
Л. Бэйкер
️️️️
У. Смоллбоун
76'
76'
Замена
Ш. Хатчинсон
️️️️
Д. Шеклтон
76'
Замена
Р. Леонард
️️️️
А. Фогльзаммер
Замена
Д. Тимон
️️️️
Д. Гэйл
69'
Замена
С. Клукас
️️️️
М. Фокс
69'
9'
ГОЛ! 0:1!
З. Флемминг
Пас отдал
А. Фогльзаммер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
20
Матия Шаркич
ВР
16
Бен Уилмот
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
21
Дужон Стерлинг
ПЗ
29
Джош Лорент
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
43
Берсант Целина
АП
18
Джейкоб Браун
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Миллуолл
25
Джордж Лонг
ВР
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
9
Зиан Флемминг
АП
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Сток Сити
1
Джек Бонхэм
ВР
26
Коннор Тэйлор
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
6
Самуэль Клукас
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
9
Натан Лоу
ЦФ
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
11
Ромен Эсс
ЦП
12
Джордж Эванс
ЦП
18
Райан Леонард
ЦП
4-3-1-2
20
Шаркич
16
Уилмот
19
Ягиелка
3
Фокс
21
Стерлинг
29
Лорент
4
Пирсон
12
Смоллбоун
43
Целина
34
Гэйл
18
Браун
4-3-1-2
25
Лонг
20
МакНамара
5
Купер
3
Уоллес
4
Крессуэлл
16
Шеклтон
6
Сэйвилл
10
Хонимэн
9
Флемминг
9
Брэдшоу
9
Фогльзаммер
34
Гэйл
14
Тимон
14
Тимон
34
Гэйл
3
Фокс
6
Клукас
6
Клукас
3
Фокс
4
Пирсон
15
Томпсон
15
Томпсон
4
Пирсон
12
Смоллбоун
8
Бэйкер
8
Бэйкер
12
Смоллбоун
16
Шеклтон
4
Хатчинсон
4
Хатчинсон
16
Шеклтон
9
Брэдшоу
2
Мэлони
2
Мэлони
9
Брэдшоу
6
Сэйвилл
12
Эванс
12
Эванс
6
Сэйвилл
9
Фогльзаммер
18
Леонард
18
Леонард
9
Фогльзаммер
Остались в запасе
Сток Сити
Миллуолл
1
Джек Бонхэм
ВР
26
Коннор Тэйлор
ЦЗ
9
Натан Лоу
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
33
Бартош Биалковски
ВР
11
Ромен Эсс
ЦП
Остались в запасе
1
Джек Бонхэм
ВР
26
Коннор Тэйлор
ЦЗ
9
Натан Лоу
ЦФ
Остались в запасе
33
Бартош Биалковски
ВР
11
Ромен Эсс
ЦП
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Сток Сити - Миллуолл
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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