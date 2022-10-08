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Англия. Чемпионшип
Сток Сити - Шеффилд Юнайтед
Сток Сити - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 08 октября 2022
Сток Сити
08.10.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 14 тур
3 : 1
Завершен
Шеффилд Юнайтед
4'
Б. Уилмот
45+4'
Ф. Ягиелка
90+1'
Л. Делап
28'
Р. Брюстер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сток Сити - Шеффилд Юнайтед
Замена
Д. Томпсон
️️️️
Л. Бэйкер
90'
+6
Желтая карточка
Т. Кэмбелл
90'
+4
ГОЛ! 3:1!
Л. Делап
Пас отдал
Т. Кэмбелл
90'
+1
Желтая карточка
Б. Уилмот
86'
Замена
С. Клукас
️️️️
У. Смоллбоун
83'
Замена
Г. Кларк
️️️️
Д. Стерлинг
82'
75'
Замена
Д. Джеббисон
️️️️
Т. Дойл
75'
Замена
Б. Осборн
️️️️
К. Гордон
Замена
Л. Делап
️️️️
Д. Гэйл
72'
Желтая карточка
Т. Фосу
62'
58'
Замена
Б. Шарп
️️️️
Р. Хадра
ГОЛ! 2:1!
Ф. Ягиелка
Пас отдал
Л. Бэйкер
45'
+4
28'
ГОЛ! 1:1!
Р. Брюстер
Пас отдал
Д. Макэйти
ГОЛ! 1:0!
Б. Уилмот
Пас отдал
Ф. Ягиелка
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
39
Джозеф Барсик
ВР
16
Бен Уилмот
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
21
Дужон Стерлинг
ЦЗ
24
Тарик Фосу
ЛВ
8
Льюис Бэйкер
ЦП
29
Джош Лорент
ЦП
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
6
Крис Бешам
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
24
Кайрон Гордон
ЦЗ
20
Томми Дойл
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
30
Реда Хадра
ЦФ
10
Райан Брюстер
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Сток Сити
1
Джек Бонхэм
ВР
4
Гарри Кларк
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
6
Самуэль Клукас
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
32
Димарджио Райт-Филлипс
ПВ
19
Лайам Делап
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
17
Адам Дэвис
ВР
23
Бен Осборн
ЛП
39
Эдо Кайембе
ОП
4
Олли Арбластер
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
29
Даниэль Джеббисон
ЦФ
4-3-1-2
39
Барсик
16
Уилмот
3
Фокс
21
Стерлинг
19
Ягиелка
8
Бэйкер
29
Лорент
12
Смоллбоун
24
Фосу
23
Кэмбелл
34
Гэйл
4-3-1-2
25
Фодеринхэм
15
Иган
30
Норрингтон-Дэвис
24
Гордон
6
Бешам
20
Дойл
10
Норвуд
7
Ндиайе
24
Макэйти
10
Брюстер
30
Хадра
21
Стерлинг
4
Кларк
4
Кларк
21
Стерлинг
12
Смоллбоун
6
Клукас
6
Клукас
12
Смоллбоун
8
Бэйкер
15
Томпсон
15
Томпсон
8
Бэйкер
34
Гэйл
19
Делап
19
Делап
34
Гэйл
24
Гордон
23
Осборн
23
Осборн
24
Гордон
30
Хадра
14
Шарп
14
Шарп
30
Хадра
20
Дойл
29
Джеббисон
29
Джеббисон
20
Дойл
Остались в запасе
Сток Сити
Шеффилд Юнайтед
1
Джек Бонхэм
ВР
44
Эден Флинт
ЦЗ
32
Димарджио Райт-Филлипс
ПВ
Главный тренер
Майкл О'Нил
17
Адам Дэвис
ВР
39
Эдо Кайембе
ОП
4
Олли Арбластер
ЦП
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Остались в запасе
1
Джек Бонхэм
ВР
44
Эден Флинт
ЦЗ
32
Димарджио Райт-Филлипс
ПВ
Остались в запасе
17
Адам Дэвис
ВР
39
Эдо Кайембе
ОП
4
Олли Арбластер
ЦП
Главный тренер
Майкл О'Нил
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Статистика матча Сток Сити - Шеффилд Юнайтед
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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