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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сток Сити - Блэкпул
Сток Сити - Блэкпул: обзор матча 06 августа 2022
Сток Сити
06.08.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 2 тур
2 : 0
Завершен
Блэкпул
75'
Д. Браун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сток Сити - Блэкпул
Желтая карточка
Д. Лорент
90'
+5
Замена
Д. Томпсон
️️️️
Д. Тимон
90'
+4
90'
+2
Желтая карточка
К. Коннолли
Замена
С. Клукас
️️️️
У. Смоллбоун
84'
82'
Замена
Ш. Ловери
️️️️
Д. Йетс
Замена
Т. Кэмбелл
️️️️
Д. Гэйл
81'
78'
Желтая карточка
К. Дугалл
ГОЛ! 1:0!
Д. Браун
75'
Желтая карточка
Л. Бэйкер
74'
70'
Замена
Ч. Патино
️️️️
Л. Фьорини
46'
Замена
К. Дугалл
️️️️
М. Виртю
21'
Замена
Т. Корбяну
️️️️
Г. Мадин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
39
Джозеф Барсик
ВР
44
Эден Флинт
ЦЗ
26
Коннор Тэйлор
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
4
Гарри Кларк
ЦЗ
16
Бен Уилмот
ЦЗ
29
Джош Лорент
ЦП
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
18
Джейкоб Браун
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Блэкпул
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
2
Доминик Томпсон
ЛЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
21
Марвин Экпитета
ЦЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
18
Льюис Фьорини
ЦП
24
Мэтти Виртю
ЦП
11
Джош Боулер
ПВ
14
Сонни Кэри
ПВ
12
Джерри Йетс
ЦФ
14
Гэри Мадин
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
Сток Сити
1
Джек Бонхэм
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
15
Джордан Томпсон
ЦП
18
Гэвин Килкенни
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
32
Димарджио Райт-Филлипс
ПВ
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
Блэкпул
12
Крис Максвелл
ВР
15
Джордан Торнили
ЦЗ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
16
Кенни Дугалл
ОП
28
Чарли Патино
ЦП
19
Шейн Ловери
ЦФ
7
Тео Корбяну
ЦФ
3-2-3-2
39
Барсик
14
Тимон
4
Кларк
16
Уилмот
26
Тэйлор
44
Флинт
29
Лорент
12
Смоллбоун
8
Бэйкер
34
Гэйл
18
Браун
4-2-2-2
32
Гримшоу
46
Уильямс
21
Экпитета
6
Коннолли
2
Томпсон
18
Фьорини
24
Виртю
14
Кэри
11
Боулер
14
Мадин
12
Йетс
14
Тимон
15
Томпсон
15
Томпсон
14
Тимон
12
Смоллбоун
6
Клукас
6
Клукас
12
Смоллбоун
34
Гэйл
23
Кэмбелл
23
Кэмбелл
34
Гэйл
24
Виртю
16
Дугалл
16
Дугалл
24
Виртю
18
Фьорини
28
Патино
28
Патино
18
Фьорини
12
Йетс
19
Ловери
19
Ловери
12
Йетс
14
Мадин
7
Корбяну
7
Корбяну
14
Мадин
Остались в запасе
Сток Сити
Блэкпул
1
Джек Бонхэм
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
32
Димарджио Райт-Филлипс
ПВ
Главный тренер
Майкл О'Нил
12
Крис Максвелл
ВР
15
Джордан Торнили
ЦЗ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
Главный тренер
Нил Критчли
Остались в запасе
1
Джек Бонхэм
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
32
Димарджио Райт-Филлипс
ПВ
Остались в запасе
12
Крис Максвелл
ВР
15
Джордан Торнили
ЦЗ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Главный тренер
Нил Критчли
Статистика матча Сток Сити - Блэкпул
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Блэкпул
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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