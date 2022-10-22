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Англия. Чемпионшип
Сток Сити - Ковентри
Сток Сити - Ковентри: обзор матча 22 октября 2022
Сток Сити
22.10.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 17 тур
0 : 2
Завершен
Ковентри
51'
Д. Аллен
65'
Г. Хамер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сток Сити - Ковентри
Желтая карточка
Д. Лорент
90'
+3
89'
Замена
Т. Кейн
️️️️
Ф. Дабо
77'
Замена
К. О'Харе
️️️️
Г. Хамер
Замена
Л. Делап
️️️️
У. Смоллбоун
73'
66'
Замена
М. Уогхорн
️️️️
К. Палмер
65'
ГОЛ! 0:2!
Г. Хамер
Пас отдал
К. Палмер
Замена
Д. Браун
️️️️
Т. Кэмбелл
57'
Замена
Н. Пауэлл
️️️️
Д. Гэйл
57'
56'
Желтая карточка
К. Палмер
51'
ГОЛ! 0:1!
Д. Аллен
Пас отдал
Г. Хамер
Замена
Г. Кларк
️️️️
Д. Стерлинг
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
39
Джозеф Барсик
ВР
16
Бен Уилмот
ЦЗ
21
Дужон Стерлинг
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
24
Тарик Фосу
ЛВ
29
Джош Лорент
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Ковентри
13
Бен Уилсон
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
5
Майкл Роуз
ЦЗ
25
Фанкати Дабо
ПЗ
38
Густаво Хамер
ОП
28
Джош Экклз
ЦП
24
Джейми Аллен
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦФ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Сток Сити
1
Джек Бонхэм
ВР
4
Гарри Кларк
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
15
Джордан Томпсон
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
19
Лайам Делап
ЦФ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
Ковентри
21
Саймон Мур
ВР
2
Каллум Дойл
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ПЗ
17
Каллум О'Харе
АП
2
Джек Берроуз
ЦФ
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
29
Мартин Уогхорн
ЦФ
4-3-1-2
39
Барсик
16
Уилмот
3
Фокс
19
Ягиелка
21
Стерлинг
29
Лорент
8
Бэйкер
12
Смоллбоун
24
Фосу
34
Гэйл
23
Кэмбелл
3-3-2-2
13
Уилсон
5
МакФадзин
4
Панцо
5
Роуз
25
Дабо
38
Хамер
21
Бидуэлл
28
Экклз
24
Аллен
14
Дьекереш
45
Палмер
21
Стерлинг
4
Кларк
4
Кларк
21
Стерлинг
34
Гэйл
25
Пауэлл
25
Пауэлл
34
Гэйл
12
Смоллбоун
19
Делап
19
Делап
12
Смоллбоун
23
Кэмбелл
18
Браун
18
Браун
23
Кэмбелл
25
Дабо
34
Кейн
34
Кейн
25
Дабо
38
Хамер
17
О'Харе
17
О'Харе
38
Хамер
45
Палмер
29
Уогхорн
29
Уогхорн
45
Палмер
Остались в запасе
Сток Сити
Ковентри
1
Джек Бонхэм
ВР
44
Эден Флинт
ЦЗ
15
Джордан Томпсон
ЦП
Главный тренер
Майкл О'Нил
21
Саймон Мур
ВР
2
Каллум Дойл
ЦЗ
2
Джек Берроуз
ЦФ
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Остались в запасе
1
Джек Бонхэм
ВР
44
Эден Флинт
ЦЗ
15
Джордан Томпсон
ЦП
Остались в запасе
21
Саймон Мур
ВР
2
Каллум Дойл
ЦЗ
2
Джек Берроуз
ЦФ
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Главный тренер
Марк Робинс
Статистика матча Сток Сити - Ковентри
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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