Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Миллуолл - Сток Сити
Миллуолл - Сток Сити: обзор матча 30 июля 2022
Миллуолл
30.07.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 1 тур
2 : 0
Завершен
Сток Сити
12'
Ч. Крессуэлл
65'
Ч. Крессуэлл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Миллуолл - Сток Сити
83'
Желтая карточка
Г. Килкенни
79'
Замена
Г. Килкенни
️️️️
Б. Уилмот
Замена
Д. Сэйвилл
️️️️
Д. Шеклтон
76'
Замена
З. Флемминг
️️️️
Д. Хонимэн
76'
Замена
М. Беннетт
️️️️
Т. Брэдшоу
76'
66'
Замена
У. Смоллбоун
️️️️
С. Клукас
ГОЛ! 2:0!
Ч. Крессуэлл
Пас отдал
С. Мэлони
65'
58'
Замена
Д. Браун
️️️️
Д. Гэйл
44'
Желтая карточка
Э. Флинт
ГОЛ! 1:0!
Ч. Крессуэлл
Пас отдал
Д. Хонимэн
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
16
Билли Митчелл
ЦП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
18
Райан Леонард
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Сток Сити
39
Джозеф Барсик
ВР
14
Джош Тимон
ЦЗ
16
Бен Уилмот
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
29
Джош Лорент
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
26
Коннор Тэйлор
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
4
Гарри Кларк
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Миллуолл
25
Джордж Лонг
ВР
12
Джордж Эванс
ЦЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
9
Зиан Флемминг
АП
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
Сток Сити
1
Джек Бонхэм
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
7
Том Спарроу
ЦП
18
Джейкоб Браун
ЦФ
4-4-2
33
Биалковски
3
Уоллес
2
Мэлони
4
Крессуэлл
5
Купер
16
Митчелл
18
Леонард
10
Хонимэн
16
Шеклтон
9
Брэдшоу
23
Афобе
3-3-4
39
Барсик
14
Тимон
16
Уилмот
44
Флинт
29
Лорент
8
Бэйкер
6
Клукас
4
Кларк
23
Кэмбелл
34
Гэйл
26
Тэйлор
16
Шеклтон
6
Сэйвилл
6
Сэйвилл
16
Шеклтон
10
Хонимэн
9
Флемминг
9
Флемминг
10
Хонимэн
9
Брэдшоу
10
Беннетт
10
Беннетт
9
Брэдшоу
16
Уилмот
18
Килкенни
18
Килкенни
16
Уилмот
6
Клукас
12
Смоллбоун
12
Смоллбоун
6
Клукас
34
Гэйл
18
Браун
18
Браун
34
Гэйл
Остались в запасе
Миллуолл
Сток Сити
25
Джордж Лонг
ВР
12
Джордж Эванс
ЦЗ
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
1
Джек Бонхэм
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
15
Джордан Томпсон
ЦП
7
Том Спарроу
ЦП
Главный тренер
Майкл О'Нил
Остались в запасе
25
Джордж Лонг
ВР
12
Джордж Эванс
ЦЗ
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
Остались в запасе
1
Джек Бонхэм
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
15
Джордан Томпсон
ЦП
7
Том Спарроу
ЦП
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Миллуолл - Сток Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Информация о матче
Главный судья:
Кейт Страуд
(Гемпшир)
Стадион:
Нью-Дэн
Новости команд
Все
Миллуолл
Сток Сити
«Мидлсбро» – «Миллуолл»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Миллуолл» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Миллуолл» – «Ньюкасл»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
«Миллуолл» – «Рексхэм»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
Экс-клуб Слуцкого обыграл бывший клуб Юрана в борьбе за место в АПЛ
12 мая
«Мидлсбро» – «Миллуолл»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Миллуолл» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Миллуолл» – «Ньюкасл»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
«Миллуолл» – «Рексхэм»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
Экс-клуб Слуцкого обыграл бывший клуб Юрана в борьбе за место в АПЛ
12 мая
«Сток Сити» – «Фулхэм»: прогноз и ставки на матч 15 февраля 2026 с коэффициентом 1.72
14 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
2023.01.30 22:44
Восемь британских клубов заинтересованы в подписании Ботхейма. Он расторг контракт с «Краснодаром»
2022.06.16 22:50
3
Бэйкер перешел из «Челси» в «Сток Сити». Он был в системе лондонцев 17 лет
2022.01.15 21:36
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+