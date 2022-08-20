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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сток Сити - Сандерленд
Сток Сити - Сандерленд: обзор матча 20 августа 2022
Сток Сити
20.08.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 5 тур
0 : 1
Завершен
Сандерленд
45+2'
Р. Стюарт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сток Сити - Сандерленд
81'
Желтая карточка
А. Притчард
Замена
Д. Райт-Филлипс
️️️️
Л. Делап
75'
Замена
С. Клукас
️️️️
Г. Килкенни
71'
Замена
Т. Кэмбелл
️️️️
У. Смоллбоун
71'
63'
Желтая карточка
Д. Кларк
Замена
Д. Гэйл
️️️️
Д. Браун
62'
Желтая карточка
Д. Браун
58'
48'
Желтая карточка
Б. Райт
Желтая карточка
Л. Делап
48'
46'
Замена
Б. Райт
️️️️
Л. О'Найен
46'
Замена
К. Эванс
️️️️
Д. Матете
Желтая карточка
К. Тэйлор
45'
+4
45'
+2
ГОЛ! 0:1!
Р. Стюарт
Пас отдал
Д. Кларк
42'
Желтая карточка
Э. Эмблтон
18'
Желтая карточка
Д. Матете
13'
Желтая карточка
Л. О'Найен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
39
Джозеф Барсик
ВР
26
Коннор Тэйлор
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
16
Бен Уилмот
ЦЗ
24
Тарик Фосу
ЛВ
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
18
Гэвин Килкенни
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
18
Джейкоб Браун
ЦФ
19
Лайам Делап
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Сандерленд
22
Энтони Паттерсон
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
44
Эллиот Эмблтон
ЦП
19
Деннис Киркин
ЦП
13
Люк О'Найен
ЦП
47
Джек Кларк
ПВ
9
Эллис Симмс
ЦФ
31
Росс Стюарт
ЦФ
28
Джей Матете
ЦФ
7
Линден Гуч
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Сток Сити
1
Джек Бонхэм
ВР
3
Морган Фокс
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
6
Самуэль Клукас
ЦП
32
Димарджио Райт-Филлипс
ПВ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
Сандерленд
1
Алекс Басс
ВР
30
Корри Эванс
ЦЗ
34
Аджи Алезе
ЦЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
32
Трай Хьюм
ПЗ
16
Патрик Робертс
ЦП
7
Jack Diamond
ЦФ
3-4-1-2
39
Барсик
26
Тэйлор
19
Ягиелка
16
Уилмот
12
Смоллбоун
8
Бэйкер
15
Томпсон
18
Килкенни
24
Фосу
19
Делап
18
Браун
1-4-1-4
22
Паттерсон
23
Батт
44
Эмблтон
19
Киркин
13
О'Найен
10
Притчард
47
Кларк
7
Гуч
28
Матете
31
Стюарт
9
Симмс
18
Килкенни
6
Клукас
6
Клукас
18
Килкенни
19
Делап
32
Райт-Филлипс
32
Райт-Филлипс
19
Делап
18
Браун
34
Гэйл
34
Гэйл
18
Браун
12
Смоллбоун
23
Кэмбелл
23
Кэмбелл
12
Смоллбоун
28
Матете
30
Эванс
30
Эванс
28
Матете
13
О'Найен
3
Райт
3
Райт
13
О'Найен
Остались в запасе
Сток Сити
Сандерленд
1
Джек Бонхэм
ВР
3
Морган Фокс
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
Главный тренер
Майкл О'Нил
1
Алекс Басс
ВР
34
Аджи Алезе
ЦЗ
32
Трай Хьюм
ПЗ
16
Патрик Робертс
ЦП
7
Jack Diamond
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Остались в запасе
1
Джек Бонхэм
ВР
3
Морган Фокс
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
Остались в запасе
1
Алекс Басс
ВР
34
Аджи Алезе
ЦЗ
32
Трай Хьюм
ПЗ
16
Патрик Робертс
ЦП
7
Jack Diamond
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Главный тренер
Ли Джонсон
Статистика матча Сток Сити - Сандерленд
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Сандерленд
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
- : -
26.11.2026
Ягеллония
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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