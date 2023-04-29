Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сток Сити - Куинз Парк Рейнджерс
Сток Сити - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 29 апреля 2023
Сток Сити
29.04.2023, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 45 тур
0 : 1
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
48'
А. Адома
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сток Сити - Куинз Парк Рейнджерс
90'
+7
Желтая карточка
Л. Амос
89'
Замена
К. Уиллок
️️️️
И. Хаир
78'
Замена
К. Мартин
️️️️
А. Адома
Замена
Л. Бэйкер
️️️️
У. Смоллбоун
77'
Желтая карточка
Т. Кэмбелл
76'
64'
Замена
Л. Амос
️️️️
Т. Ироегбунам
Замена
Н. Пауэлл
️️️️
Д. Гэйл
62'
Замена
К. Хувер
️️️️
К. Тэйлор
62'
53'
Желтая карточка
С. Филд
48'
ГОЛ! 0:1!
А. Адома
20'
Желтая карточка
И. Лейрд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
1
Джек Бонхэм
ВР
26
Коннор Тэйлор
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
21
Дужон Стерлинг
ПЗ
4
Бен Пирсон
ЦП
29
Джош Лорент
ЦП
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Куинз Парк Рейнджерс
88
Сени Дьенг
ВР
3
Кеннет Пал
ЛЗ
16
Роберт Дикки
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
2
Итан Лейрд
ПЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
10
Илиас Хаир
АП
9
Джамал Лоу
ПВ
13
Линдон Дайкс
ЦФ
Главный тренер
Пол Холл
Сток Сити
34
Фрэнк Филдинг
ВР
28
Lewis Macari
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
8
Льюис Бэйкер
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
27
Jacob Holland-Wilkinson
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
31
Джордан Арчер
ВР
29
Aaron Drewe
ЦЗ
16
Крис Уиллок
ЛВ
10
Люк Амос
ОП
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
3-2-3-2
1
Бонхэм
14
Тимон
3
Фокс
19
Ягиелка
26
Тэйлор
21
Стерлинг
4
Пирсон
29
Лорент
12
Смоллбоун
34
Гэйл
23
Кэмбелл
4-3-2-1
88
Дьенг
2
Лейрд
16
Дикки
2
Данн
3
Пал
42
Ироегбунам
26
Филд
37
Адома
9
Лоу
10
Хаир
13
Дайкс
26
Тэйлор
25
Хувер
25
Хувер
26
Тэйлор
12
Смоллбоун
8
Бэйкер
8
Бэйкер
12
Смоллбоун
34
Гэйл
25
Пауэлл
25
Пауэлл
34
Гэйл
42
Ироегбунам
10
Амос
10
Амос
42
Ироегбунам
10
Хаир
16
Уиллок
16
Уиллок
10
Хаир
37
Адома
18
Мартин
18
Мартин
37
Адома
Остались в запасе
Сток Сити
Куинз Парк Рейнджерс
34
Фрэнк Филдинг
ВР
28
Lewis Macari
ЦЗ
15
Джордан Томпсон
ЦП
27
Jacob Holland-Wilkinson
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
31
Джордан Арчер
ВР
29
Aaron Drewe
ЦЗ
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
Главный тренер
Пол Холл
Остались в запасе
34
Фрэнк Филдинг
ВР
28
Lewis Macari
ЦЗ
15
Джордан Томпсон
ЦП
27
Jacob Holland-Wilkinson
ЦФ
Остались в запасе
31
Джордан Арчер
ВР
29
Aaron Drewe
ЦЗ
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
Главный тренер
Майкл О'Нил
Главный тренер
Пол Холл
Статистика матча Сток Сити - Куинз Парк Рейнджерс
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
Новости команд
Все
Сток Сити
Куинз Парк Рейнджерс
Бывший защитник «МЮ» и сборной Англии завершит карьеру в 40 лет
30 апреля
«Сток Сити» – «Фулхэм»: прогноз и ставки на матч 15 февраля 2026 с коэффициентом 1.72
14 февраля
Форвард «Краснодара» может переехать в Англию
2025.06.25 15:41
3
Агенты Олусегуна прокомментировали интерес клубов из Англии к игроку «Краснодара»
2025.06.08 11:06
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
«Сток Сити» – «Фулхэм»: прогноз и ставки на матч 15 февраля 2026 с коэффициентом 1.72
14 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
2023.01.30 22:44
Восемь британских клубов заинтересованы в подписании Ботхейма. Он расторг контракт с «Краснодаром»
2022.06.16 22:50
3
Бэйкер перешел из «Челси» в «Сток Сити». Он был в системе лондонцев 17 лет
2022.01.15 21:36
Бывший защитник «МЮ» и сборной Англии завершит карьеру в 40 лет
30 апреля
Форвард «Краснодара» может переехать в Англию
2025.06.25 15:41
3
Агенты Олусегуна прокомментировали интерес клубов из Англии к игроку «Краснодара»
2025.06.08 11:06
Английский клуб уволил маскота за флирт с болельщицами во время матчей
2024.04.07 15:15
Игрок сборной Марокко получил срок за удар человека камнем по голове
2024.02.24 12:31
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+