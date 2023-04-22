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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Сток Сити
Кардифф - Сток Сити: обзор матча 22 апреля 2023
Кардифф
22.04.2023, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 44 тур
1 : 1
Завершен
Сток Сити
29'
С. Каба
16'
Д. Лорент
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кардифф - Сток Сити
84'
Замена
Л. Бэйкер
️️️️
Д. Лорент
74'
Замена
Н. Пауэлл
️️️️
Д. Гэйл
Замена
Д. Анвик
️️️️
Р. Оллсоп
67'
66'
Замена
Д. Стерлинг
️️️️
К. Хувер
Пенальти не реализован!
С. Каба
62'
Замена
Д. Филоджин
️️️️
Д. Роллс
59'
Замена
М. Харрис
️️️️
К. Этете
59'
Желтая карточка
Р. Сойерс
44'
Желтая карточка
К. Этете
42'
Желтая карточка
Д. Роллс
33'
ГОЛ! 1:1!
С. Каба
29'
16'
ГОЛ! 0:1!
Д. Лорент
Пас отдал
У. Смоллбоун
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
21
Райн Оллсоп
ВР
2
Малон Ромео
ЦЗ
25
Марк МакГиннес
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
38
Перри Нг
ПЗ
24
Райан Уинтл
ОП
14
Роман Сойерс
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
9
Сори Каба
ЦФ
28
Кион Этете
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Сток Сити
1
Джек Бонхэм
ВР
26
Коннор Тэйлор
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
29
Джош Лорент
ЦП
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Кардифф
31
Джейк Анвик
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
4
Энди Риномхота
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
9
Марк Харрис
ЦП
39
Исаак Дэвис
ПВ
Сток Сити
34
Фрэнк Филдинг
ВР
26
David Okagbue
ЦЗ
21
Дужон Стерлинг
ПЗ
25
Ник Пауэлл
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
43
Берсант Целина
АП
4-1-3-2
21
Оллсоп
2
Ромео
25
МакГиннес
4
Кипр
38
Нг
24
Уинтл
14
Сойерс
47
О'Доуда
32
Роллс
28
Этете
9
Каба
3-2-3-2
1
Бонхэм
19
Ягиелка
3
Фокс
14
Тимон
25
Хувер
26
Тэйлор
12
Смоллбоун
4
Пирсон
29
Лорент
34
Гэйл
23
Кэмбелл
21
Оллсоп
31
Анвик
31
Анвик
21
Оллсоп
28
Этете
9
Харрис
9
Харрис
28
Этете
32
Роллс
11
Филоджин
11
Филоджин
32
Роллс
25
Хувер
21
Стерлинг
21
Стерлинг
25
Хувер
34
Гэйл
25
Пауэлл
25
Пауэлл
34
Гэйл
29
Лорент
8
Бэйкер
8
Бэйкер
29
Лорент
Остались в запасе
Кардифф
Сток Сити
6
Джек Симпсон
ЦЗ
4
Энди Риномхота
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
39
Исаак Дэвис
ПВ
Главный тренер
Сабри Лямуши
34
Фрэнк Филдинг
ВР
26
David Okagbue
ЦЗ
15
Джордан Томпсон
ЦП
43
Берсант Целина
АП
Главный тренер
Майкл О'Нил
Остались в запасе
6
Джек Симпсон
ЦЗ
4
Энди Риномхота
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
39
Исаак Дэвис
ПВ
Остались в запасе
34
Фрэнк Филдинг
ВР
26
David Okagbue
ЦЗ
15
Джордан Томпсон
ЦП
43
Берсант Целина
АП
Главный тренер
Сабри Лямуши
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Кардифф - Сток Сити
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
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