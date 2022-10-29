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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Норвич Сити - Сток Сити
Норвич Сити - Сток Сити: обзор матча 29 октября 2022
Норвич Сити
29.10.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 18 тур
3 : 1
Завершен
Сток Сити
38'
А. Рэмзи
71'
А. Рэмзи
77'
Г. Сара
90+2'
Н. Пауэлл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Норвич Сити - Сток Сити
90'
+2
ГОЛ! 3:1!
Н. Пауэлл
Желтая карточка
Г. Хэнли
87'
82'
Желтая карточка
Д. Лорент
Замена
Д. Хагилл
️️️️
Т. Пукки
81'
ГОЛ! 3:0!
Г. Сара
77'
76'
Замена
Д. Райт-Филлипс
️️️️
Д. Гэйл
76'
Замена
Л. Делап
️️️️
Т. Фосу
76'
Замена
Д. Томпсон
️️️️
Л. Бэйкер
ГОЛ! 2:0!
А. Рэмзи
Пас отдал
Т. Пукки
71'
Замена
Т. Кантвелл
️️️️
А. Хэйден
68'
Замена
М. Нуньес
️️️️
О. Эрнандес
67'
Желтая карточка
С. Бирам
66'
63'
Замена
Н. Пауэлл
️️️️
У. Смоллбоун
Желтая карточка
А. Хэйден
62'
Желтая карточка
С. МакКаллум
59'
Замена
Г. Сара
️️️️
К. Доуэлл
56'
Желтая карточка
О. Эрнандес
45'
+2
ГОЛ! 1:0!
А. Рэмзи
38'
32'
Желтая карточка
Д. Гэйл
Желтая карточка
К. Доуэлл
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
14
Айзек Хэйден
ОП
20
Лайам Гиббс
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
21
Аарон Рэмзи
АП
11
Онель Эрнандес
ПВ
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Сток Сити
39
Джозеф Барсик
ВР
4
Гарри Кларк
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
16
Бен Уилмот
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
24
Тарик Фосу
ЛВ
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
29
Джош Лорент
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
3
Джонатан Томкинсон
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
32
Марселино Нуньес
ЦП
8
Габриэл Сара
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Сток Сити
1
Джек Бонхэм
ВР
44
Эден Флинт
ЦЗ
7
Том Спарроу
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
32
Димарджио Райт-Филлипс
ПВ
19
Лайам Делап
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Ганн
3
МакКаллум
4
Хэнли
23
Гибсон
3
Бирам
14
Хэйден
20
Гиббс
26
Доуэлл
21
Рэмзи
11
Эрнандес
20
Пукки
4-3-1-2
39
Барсик
19
Ягиелка
16
Уилмот
3
Фокс
4
Кларк
12
Смоллбоун
8
Бэйкер
29
Лорент
24
Фосу
18
Браун
34
Гэйл
11
Эрнандес
32
Нуньес
32
Нуньес
11
Эрнандес
26
Доуэлл
8
Сара
8
Сара
26
Доуэлл
14
Хэйден
10
Кантвелл
10
Кантвелл
14
Хэйден
20
Пукки
9
Хагилл
9
Хагилл
20
Пукки
8
Бэйкер
15
Томпсон
15
Томпсон
8
Бэйкер
12
Смоллбоун
25
Пауэлл
25
Пауэлл
12
Смоллбоун
34
Гэйл
32
Райт-Филлипс
32
Райт-Филлипс
34
Гэйл
24
Фосу
19
Делап
19
Делап
24
Фосу
Остались в запасе
Норвич Сити
Сток Сити
23
Тим Крул
ВР
3
Джонатан Томкинсон
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
Главный тренер
Дин Смит
1
Джек Бонхэм
ВР
44
Эден Флинт
ЦЗ
7
Том Спарроу
ЦП
Главный тренер
Майкл О'Нил
Остались в запасе
23
Тим Крул
ВР
3
Джонатан Томкинсон
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
Остались в запасе
1
Джек Бонхэм
ВР
44
Эден Флинт
ЦЗ
7
Том Спарроу
ЦП
Главный тренер
Дин Смит
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Норвич Сити - Сток Сити
6
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Информация о матче
Стадион:
Кэрроу Роуд
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