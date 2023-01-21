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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сток Сити - Рединг
Сток Сити - Рединг: обзор матча 21 января 2023
Сток Сити
21.01.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 28 тур
4 : 0
Завершен
Рединг
11'
У. Смоллбоун
57'
Т. Кэмбелл
80'
Д. Браун
83'
Д. Гэйл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сток Сити - Рединг
Замена
Д. Томпсон
️️️️
У. Смоллбоун
84'
ГОЛ! 4:0!
Д. Гэйл
Пас отдал
Д. Лорент
83'
Замена
E. Tezgel
️️️️
Д. Гэйл
83'
ГОЛ! 3:0!
Д. Браун
Пас отдал
Д. Тимон
80'
75'
Замена
Н. Гиннес-Уокер
️️️️
А. Рахман Баба
67'
Замена
Л. Жоао
️️️️
Д. Хойлетт
67'
Замена
С. Данн
️️️️
Т. Холмс
66'
Замена
Ш. Лонг
️️️️
Я. Мейте
66'
Замена
Ф. Азиз
️️️️
Т. Форна
Замена
Д. Стерлинг
️️️️
Т. Кэмбелл
66'
ГОЛ! 2:0!
Т. Кэмбелл
Пас отдал
Л. Бэйкер
57'
ГОЛ! 1:0!
У. Смоллбоун
Пас отдал
Т. Кэмбелл
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
1
Джек Бонхэм
ВР
16
Бен Уилмот
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
29
Джош Лорент
ЦП
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Рединг
1
Джо Ламли
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
26
Том Макинтайр
ЦЗ
12
Том Холмс
ЦЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
21
Мамаду Лум
ОП
10
Томас Инс
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
14
Тайрис Форна
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
Главный тренер
Пол Инс
Сток Сити
44
Эден Флинт
ЦЗ
26
Коннор Тэйлор
ЦЗ
21
Дужон Стерлинг
ПЗ
15
Джордан Томпсон
ЦП
32
Димарджио Райт-Филлипс
ПВ
19
Emre Tezgel
ЦФ
34
Фрэнк Филдинг
ЦФ
Рединг
1
Дин Бузанис
ВР
24
Неста Гиннес-Уокер
ЛЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
27
Амаду Мбенг
ОП
39
Феми Азиз
ПВ
7
Шейн Лонг
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
4-3-3
1
Бонхэм
16
Уилмот
3
Фокс
19
Ягиелка
14
Тимон
29
Лорент
12
Смоллбоун
8
Бэйкер
18
Браун
23
Кэмбелл
34
Гэйл
4-1-5
1
Ламли
26
Макинтайр
12
Холмс
17
Идом
21
Баба
21
Лум
10
Инс
14
Форна
29
Хендрик
11
Мейте
30
Хойлетт
23
Кэмбелл
21
Стерлинг
21
Стерлинг
23
Кэмбелл
12
Смоллбоун
15
Томпсон
15
Томпсон
12
Смоллбоун
34
Гэйл
19
19
34
Гэйл
21
Баба
24
Гиннес-Уокер
24
Гиннес-Уокер
21
Баба
12
Холмс
24
Данн
24
Данн
12
Холмс
14
Форна
39
Азиз
39
Азиз
14
Форна
11
Мейте
7
Лонг
7
Лонг
11
Мейте
30
Хойлетт
19
Жоао
19
Жоао
30
Хойлетт
Остались в запасе
Сток Сити
Рединг
44
Эден Флинт
ЦЗ
26
Коннор Тэйлор
ЦЗ
32
Димарджио Райт-Филлипс
ПВ
34
Фрэнк Филдинг
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
1
Дин Бузанис
ВР
27
Амаду Мбенг
ОП
Главный тренер
Пол Инс
Остались в запасе
44
Эден Флинт
ЦЗ
26
Коннор Тэйлор
ЦЗ
32
Димарджио Райт-Филлипс
ПВ
34
Фрэнк Филдинг
ЦФ
Остались в запасе
1
Дин Бузанис
ВР
27
Амаду Мбенг
ОП
Главный тренер
Майкл О'Нил
Главный тренер
Пол Инс
Статистика матча Сток Сити - Рединг
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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