Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сток Сити - Суонси
Сток Сити - Суонси: обзор матча 31 августа 2022
Сток Сити
31.08.2022, среда, 21:45
Англия. Чемпионшип, 7 тур
1 : 1
Завершен
Суонси
90+1'
Т. Кэмбелл
6'
Ж. Пироэ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сток Сити - Суонси
ГОЛ! 1:1!
Т. Кэмбелл
Пас отдал
Э. Флинт
90'
+1
90'
Желтая карточка
К. Ноутон
79'
Замена
М. Обафеми
️️️️
М. Соринола
78'
Желтая карточка
М. Соринола
69'
Замена
О. Нтчам
️️️️
Д. Фултон
69'
Замена
Д. Патерсон
️️️️
О. Купер
Замена
У. Смоллбоун
️️️️
Д. Томпсон
68'
Замена
Т. Фосу
️️️️
К. Тэйлор
68'
Замена
Т. Кэмбелл
️️️️
Д. Гэйл
68'
Желтая карточка
К. Тэйлор
59'
6'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Пироэ
Пас отдал
М. Соринола
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
1
Джек Бонхэм
ВР
44
Эден Флинт
ЦЗ
26
Коннор Тэйлор
ЦЗ
16
Бен Уилмот
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
8
Льюис Бэйкер
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
18
Джейкоб Браун
ЦФ
19
Лайам Делап
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Суонси
1
Энди Фишер
ВР
29
Мэттью Соринола
ЛЗ
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
15
Натан Вуд
ЦЗ
6
Гарри Дарлинг
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
4
Джей Фултон
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
8
Оливер Купер
АП
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Сток Сити
39
Джозеф Барсик
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
24
Тарик Фосу
ЛВ
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
7
Том Спарроу
ЦП
32
Димарджио Райт-Филлипс
ПВ
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
Суонси
13
Стивен Бенда
ВР
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
10
Оливье Нтчам
ЦП
25
Люк Кандл
ЦП
21
Майкл Обафеми
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
11
Лайам Каллен
ЦФ
4-3-3
1
Бонхэм
44
Флинт
16
Уилмот
3
Фокс
26
Тэйлор
8
Бэйкер
6
Клукас
15
Томпсон
34
Гэйл
19
Делап
18
Браун
3-2-3-1-1
1
Фишер
29
Соринола
15
Вуд
6
Дарлинг
26
Ноутон
3
Мэннинг
4
Фултон
7
Аллен
6
Гримес
8
Купер
9
Пироэ
15
Томпсон
12
Смоллбоун
12
Смоллбоун
15
Томпсон
26
Тэйлор
24
Фосу
24
Фосу
26
Тэйлор
34
Гэйл
23
Кэмбелл
23
Кэмбелл
34
Гэйл
4
Фултон
10
Нтчам
10
Нтчам
4
Фултон
29
Соринола
21
Обафеми
21
Обафеми
29
Соринола
8
Купер
35
Патерсон
35
Патерсон
8
Купер
Остались в запасе
Сток Сити
Суонси
39
Джозеф Барсик
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
7
Том Спарроу
ЦП
32
Димарджио Райт-Филлипс
ПВ
Главный тренер
Майкл О'Нил
13
Стивен Бенда
ВР
25
Люк Кандл
ЦП
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
11
Лайам Каллен
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Остались в запасе
39
Джозеф Барсик
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
7
Том Спарроу
ЦП
32
Димарджио Райт-Филлипс
ПВ
Остались в запасе
13
Стивен Бенда
ВР
25
Люк Кандл
ЦП
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
11
Лайам Каллен
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Главный тренер
Рассел Мартин
Статистика матча Сток Сити - Суонси
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
Новости команд
Все
Сток Сити
Суонси
«Сток Сити» – «Фулхэм»: прогноз и ставки на матч 15 февраля 2026 с коэффициентом 1.72
14 февраля
Вратарь сборной Чили поделился впечатлениями от России
2025.11.16 21:41
2
Кубок лиги. «Ливерпуль» разгромили на «Энфилде» (0:3), «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси» победили
2025.10.30 00:46
«Суонси» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2025
2025.10.29 21:35
«Суонси» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 29 октября 2025 с коэффициентом 1.60
2025.10.28 10:52
«Сток Сити» – «Фулхэм»: прогноз и ставки на матч 15 февраля 2026 с коэффициентом 1.72
14 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
2023.01.30 22:44
Восемь британских клубов заинтересованы в подписании Ботхейма. Он расторг контракт с «Краснодаром»
2022.06.16 22:50
3
Бэйкер перешел из «Челси» в «Сток Сити». Он был в системе лондонцев 17 лет
2022.01.15 21:36
Вратарь сборной Чили поделился впечатлениями от России
2025.11.16 21:41
2
Кубок лиги. «Ливерпуль» разгромили на «Энфилде» (0:3), «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси» победили
2025.10.30 00:46
«Суонси» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2025
2025.10.29 21:35
«Суонси» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 29 октября 2025 с коэффициентом 1.60
2025.10.28 10:52
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2025.09.25 00:48
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+