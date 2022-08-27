Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Сток Сити
Блэкберн - Сток Сити: обзор матча 27 августа 2022
Блэкберн
27.08.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 6 тур
0 : 1
Завершен
Сток Сити
27'
Л. Бэйкер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Блэкберн - Сток Сити
Замена
А. Эдун
️️️️
Г. Пикеринг
89'
88'
Замена
Д. Райт-Филлипс
️️️️
Д. Браун
84'
Желтая карточка
Т. Фосу
69'
Замена
Т. Фосу
️️️️
Б. Уилмот
61'
Замена
Т. Кэмбелл
️️️️
Д. Гэйл
56'
Желтая карточка
Д. Гэйл
Замена
Р. Хеджс
️️️️
Д. Бакли
46'
Замена
А. Уортон
️️️️
Д. Ранкин-Костелло
46'
Желтая карточка
Л. Трэвис
41'
27'
ГОЛ! 0:1!
Л. Бэйкер
Замена
Т. Долан
️️️️
С. Шмодикс
22'
Желтая карточка
Д. Ранкин-Костелло
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
1
Томас Камински
ВР
3
Гарри Пикеринг
ЛЗ
4
Эшли Филлипс
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
26
Джо Ранкин-Костелло
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
23
Тайлер Мортон
ЦП
6
Джон Бакли
ЦП
23
Брэдли Дак
ЦП
11
Сэмми Шмодикс
АП
Главный тренер
Тони Моубрей
Сток Сити
1
Джек Бонхэм
ВР
16
Бен Уилмот
ЦЗ
26
Коннор Тэйлор
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
6
Самуэль Клукас
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
18
Джейкоб Браун
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
19
Лайам Делап
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
17
Хейден Картер
ЦЗ
14
Адетайо Эдун
ЦЗ
20
Адам Уортон
ЦП
24
Тирис Долан
ПВ
26
Райан Хеджс
ЦФ
27
Джек Вейл
ЦФ
Сток Сити
39
Джозеф Барсик
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
24
Тарик Фосу
ЛВ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
32
Димарджио Райт-Филлипс
ПВ
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
3-2-3-2
1
Камински
4
Филлипс
27
Трэвис
4
Айяла
3
Пикеринг
26
Ранкин-Костелло
23
Мортон
6
Бакли
23
Дак
22
Бреретон
11
Шмодикс
4-3-3
1
Бонхэм
26
Тэйлор
3
Фокс
44
Флинт
16
Уилмот
6
Клукас
8
Бэйкер
15
Томпсон
19
Делап
34
Гэйл
18
Браун
3
Пикеринг
14
Эдун
14
Эдун
3
Пикеринг
26
Ранкин-Костелло
20
Уортон
20
Уортон
26
Ранкин-Костелло
11
Шмодикс
24
Долан
24
Долан
11
Шмодикс
6
Бакли
26
Хеджс
26
Хеджс
6
Бакли
16
Уилмот
24
Фосу
24
Фосу
16
Уилмот
18
Браун
32
Райт-Филлипс
32
Райт-Филлипс
18
Браун
34
Гэйл
23
Кэмбелл
23
Кэмбелл
34
Гэйл
Остались в запасе
Блэкберн
Сток Сити
1
Эйнсли Пирс
ВР
17
Хейден Картер
ЦЗ
27
Джек Вейл
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
39
Джозеф Барсик
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
Главный тренер
Майкл О'Нил
Остались в запасе
1
Эйнсли Пирс
ВР
17
Хейден Картер
ЦЗ
27
Джек Вейл
ЦФ
Остались в запасе
39
Джозеф Барсик
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
Главный тренер
Тони Моубрей
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Блэкберн - Сток Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
- : -
28.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Информация о матче
Стадион:
Ивуд Парк
Новости команд
Все
Блэкберн
Сток Сити
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
«Сток Сити» – «Фулхэм»: прогноз и ставки на матч 15 февраля 2026 с коэффициентом 1.72
14 февраля
Английский клуб пытается перехватить трансферную цель «Акрона»
2025.08.28 23:57
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
Английский клуб подписал контракт с Сигурдссоном, несмотря на его действующее соглашение с ЦСКА
2023.12.25 19:23
2
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Английский клуб пытается перехватить трансферную цель «Акрона»
2025.08.28 23:57
Английский клуб подписал контракт с Сигурдссоном, несмотря на его действующее соглашение с ЦСКА
2023.12.25 19:23
2
Гризманн раскрыл команду, за которую играет в Football Manager
2023.12.17 09:42
Кубок лиги. «Арсенал» проиграл «Вест Хэму» (1:3), «Челси» и «Ливерпуль» прошли соперников
2023.11.02 00:50
«Сток Сити» – «Фулхэм»: прогноз и ставки на матч 15 февраля 2026 с коэффициентом 1.72
14 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
2023.01.30 22:44
Восемь британских клубов заинтересованы в подписании Ботхейма. Он расторг контракт с «Краснодаром»
2022.06.16 22:50
3
Бэйкер перешел из «Челси» в «Сток Сити». Он был в системе лондонцев 17 лет
2022.01.15 21:36
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+