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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бернли - Сток Сити
Бернли - Сток Сити: обзор матча 05 октября 2022
Бернли
05.10.2022, среда, 21:45
Англия. Чемпионшип, 13 тур
1 : 1
Завершен
Сток Сити
54'
К. Робертс
87'
Г. Кларк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бернли - Сток Сити
90'
+5
Замена
Д. Райт-Филлипс
️️️️
Т. Кэмбелл
Замена
А. Зарури
️️️️
Д. Корк
90'
87'
ГОЛ! 1:1!
Г. Кларк
Пас отдал
Т. Фосу
80'
Желтая карточка
Л. Делап
72'
Замена
Г. Кларк
️️️️
Д. Гэйл
Замена
Й. Берг Гудмундссон
️️️️
М. Бенсон
72'
64'
Желтая карточка
Б. Уилмот
ГОЛ! 1:0!
К. Робертс
Пас отдал
Д. Браунхилл
54'
Желтая карточка
Витиньо
26'
Желтая карточка
Т. Харвуд-Беллис
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
49
Арьянет Мурич
ВР
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
2
Витиньо
ПЗ
8
Джош Браунхилл
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
23
Нейтан Телла
ПВ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Сток Сити
39
Джозеф Барсик
ВР
3
Морган Фокс
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
16
Бен Уилмот
ЦЗ
21
Дужон Стерлинг
ЦЗ
24
Тарик Фосу
ЛВ
8
Льюис Бэйкер
ЦП
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
19
Лайам Делап
ЦФ
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Бернли
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
22
Ян Матсен
ЛЗ
22
Самюэль Бастьен
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
21
Анасс Зарури
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Сток Сити
1
Джек Бонхэм
ВР
4
Гарри Кларк
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
26
Коннор Тэйлор
ЦЗ
7
Том Спарроу
ЦП
32
Димарджио Райт-Филлипс
ПВ
4-3-2-1
49
Мурич
14
Робертс
4
Харвуд-Беллис
5
Байер
2
Витиньо
8
Браунхилл
24
Каллен
4
Корк
14
Бенсон
23
Телла
16
Родригес
4-2-1-3
39
Барсик
19
Ягиелка
16
Уилмот
21
Стерлинг
3
Фокс
8
Бэйкер
12
Смоллбоун
24
Фосу
34
Гэйл
23
Кэмбелл
19
Делап
14
Бенсон
7
Гудмундссон
7
Гудмундссон
14
Бенсон
4
Корк
21
Зарури
21
Зарури
4
Корк
34
Гэйл
4
Кларк
4
Кларк
34
Гэйл
23
Кэмбелл
32
Райт-Филлипс
32
Райт-Филлипс
23
Кэмбелл
Остались в запасе
Бернли
Сток Сити
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
22
Ян Матсен
ЛЗ
22
Самюэль Бастьен
ЦП
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
1
Джек Бонхэм
ВР
44
Эден Флинт
ЦЗ
26
Коннор Тэйлор
ЦЗ
7
Том Спарроу
ЦП
Главный тренер
Майкл О'Нил
Остались в запасе
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
22
Ян Матсен
ЛЗ
22
Самюэль Бастьен
ЦП
35
Эшли Барнс
ЦФ
Остались в запасе
1
Джек Бонхэм
ВР
44
Эден Флинт
ЦЗ
26
Коннор Тэйлор
ЦЗ
7
Том Спарроу
ЦП
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Бернли - Сток Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Информация о матче
Стадион:
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