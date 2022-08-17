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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сток Сити - Мидлсбро
Сток Сити - Мидлсбро: обзор матча 17 августа 2022
Сток Сити
17.08.2022, среда, 21:45
Англия. Чемпионшип, 4 тур
2 : 2
Завершен
Мидлсбро
19'
Д. Браун
90+1'
Д. Райт-Филлипс
38'
Д. Уотмор
63'
Ф. Ягиелка (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сток Сити - Мидлсбро
90'
+1
Желтая карточка
А. Дейкстел
ГОЛ! 2:2!
Д. Райт-Филлипс
Пас отдал
Л. Бэйкер
90'
+1
82'
Замена
М. Крукс
️️️️
Р. МакГри
Замена
Д. Райт-Филлипс
️️️️
Д. Гэйл
78'
Замена
Т. Спарроу
️️️️
Т. Фосу
78'
Замена
Г. Килкенни
️️️️
С. Клукас
74'
71'
Замена
М. Форсс
️️️️
Д. Уотмор
Замена
Т. Кэмбелл
️️️️
У. Смоллбоун
70'
63'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Ф. Ягиелка
Желтая карточка
Л. Бэйкер
51'
Желтая карточка
Д. Браун
41'
38'
ГОЛ! 1:1!
Д. Уотмор
Пас отдал
И. Джонс
ГОЛ! 1:0!
Д. Браун
Пас отдал
Д. Гэйл
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
39
Джозеф Барсик
ВР
26
Коннор Тэйлор
ЦЗ
16
Бен Уилмот
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
24
Тарик Фосу
ЛВ
15
Джордан Томпсон
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Мидлсбро
1
Зак Стеффен
ВР
16
Марк Бола
ЛЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
3
Райан Гилс
ЛП
8
Райли МакГри
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
25
Исайя Джонс
ПВ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Сток Сити
1
Джек Бонхэм
ВР
3
Морган Фокс
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
7
Том Спарроу
ЦП
32
Димарджио Райт-Филлипс
ПВ
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
Мидлсбро
1
Лайам Робертс
ВР
23
Даэл Фрай
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
25
Мэтт Крукс
ЦП
9
Мэттью Хопп
ЦФ
88
Маркус Форсс
ЦФ
3-4-1-2
39
Барсик
26
Тэйлор
16
Уилмот
19
Ягиелка
15
Томпсон
12
Смоллбоун
8
Бэйкер
6
Клукас
24
Фосу
18
Браун
34
Гэйл
3-5-1-1
1
Стеффен
2
Дейкстел
17
МакНэйр
16
Бола
8
МакГри
26
Ленихэн
20
Моуатт
16
Хаусон
3
Гилс
25
Джонс
20
Уотмор
6
Клукас
18
Килкенни
18
Килкенни
6
Клукас
24
Фосу
7
Спарроу
7
Спарроу
24
Фосу
34
Гэйл
32
Райт-Филлипс
32
Райт-Филлипс
34
Гэйл
12
Смоллбоун
23
Кэмбелл
23
Кэмбелл
12
Смоллбоун
8
МакГри
25
Крукс
25
Крукс
8
МакГри
20
Уотмор
88
Форсс
88
Форсс
20
Уотмор
Остались в запасе
Сток Сити
Мидлсбро
1
Джек Бонхэм
ВР
3
Морган Фокс
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
Главный тренер
Майкл О'Нил
1
Лайам Робертс
ВР
23
Даэл Фрай
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Остались в запасе
1
Джек Бонхэм
ВР
3
Морган Фокс
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
Остались в запасе
1
Лайам Робертс
ВР
23
Даэл Фрай
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Сток Сити - Мидлсбро
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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