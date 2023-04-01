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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ковентри - Сток Сити
Ковентри - Сток Сити: обзор матча 01 апреля 2023
Ковентри
01.04.2023, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 39 тур
0 : 4
Завершен
Сток Сити
6'
Д. Браун
40'
Т. Кэмбелл
71'
У. Смоллбоун
77'
К. Хувер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ковентри - Сток Сити
83'
Замена
Д. Тимон
️️️️
Д. Стерлинг
83'
Замена
Л. Бэйкер
️️️️
У. Смоллбоун
83'
Замена
Б. Целина
️️️️
Т. Кэмбелл
79'
Замена
Д. Томпсон
️️️️
Б. Пирсон
78'
Замена
М. Фокс
️️️️
Н. Пауэлл
77'
ГОЛ! 0:4!
К. Хувер
Пас отдал
Б. Пирсон
Замена
Т. Уокер
️️️️
М. Гудден
72'
Замена
Б. Нортон-Каффи
️️️️
Ф. Дабо
72'
71'
ГОЛ! 0:3!
У. Смоллбоун
Пас отдал
Д. Лорент
Желтая карточка
М. Роуз
57'
Замена
Д. Уилсон-Эсбранд
️️️️
Д. Бидуэлл
46'
Замена
Р. Хоули
️️️️
Д. Экклз
46'
Замена
М. Роуз
️️️️
К. МакФадзин
46'
Желтая карточка
Г. Хамер
42'
40'
ГОЛ! 0:2!
Т. Кэмбелл
Пас отдал
К. Хувер
6'
ГОЛ! 0:1!
Д. Браун
Пас отдал
Т. Кэмбелл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ковентри
13
Бен Уилсон
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
15
Люк Макнелли
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
2
Каллум Дойл
ЦЗ
25
Фанкати Дабо
ПЗ
38
Густаво Хамер
ОП
18
Бен Шиф
ОП
28
Джош Экклз
ЦП
24
Мэттью Гудден
ЦФ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Сток Сити
1
Джек Бонхэм
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
16
Бен Уилмот
ЦЗ
21
Дужон Стерлинг
ПЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
29
Джош Лорент
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Ковентри
21
Саймон Мур
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
5
Майкл Роуз
ЦЗ
18
Брук Нортон-Каффи
ПЗ
25
Райан Хоули
ЦП
10
Тайлер Уокер
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
Сток Сити
34
Фрэнк Филдинг
ВР
26
Коннор Тэйлор
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
8
Льюис Бэйкер
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
43
Берсант Целина
АП
3-4-1-2
13
Уилсон
15
Макнелли
5
МакФадзин
2
Дойл
21
Бидуэлл
38
Хамер
18
Шиф
25
Дабо
28
Экклз
14
Дьекереш
24
Гудден
4-4-2
1
Бонхэм
25
Хувер
19
Ягиелка
16
Уилмот
21
Стерлинг
4
Пирсон
29
Лорент
25
Пауэлл
12
Смоллбоун
18
Браун
23
Кэмбелл
21
Бидуэлл
3
Уилсон-Эсбранд
3
Уилсон-Эсбранд
21
Бидуэлл
5
МакФадзин
5
Роуз
5
Роуз
5
МакФадзин
25
Дабо
18
Нортон-Каффи
18
Нортон-Каффи
25
Дабо
28
Экклз
25
Хоули
25
Хоули
28
Экклз
24
Гудден
10
Уокер
10
Уокер
24
Гудден
25
Пауэлл
3
Фокс
3
Фокс
25
Пауэлл
21
Стерлинг
14
Тимон
14
Тимон
21
Стерлинг
12
Смоллбоун
8
Бэйкер
8
Бэйкер
12
Смоллбоун
4
Пирсон
15
Томпсон
15
Томпсон
4
Пирсон
23
Кэмбелл
43
Целина
43
Целина
23
Кэмбелл
Остались в запасе
Ковентри
Сток Сити
21
Саймон Мур
ВР
24
Шон Магуайр
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
34
Фрэнк Филдинг
ВР
26
Коннор Тэйлор
ЦЗ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Остались в запасе
21
Саймон Мур
ВР
24
Шон Магуайр
ЦФ
Остались в запасе
34
Фрэнк Филдинг
ВР
26
Коннор Тэйлор
ЦЗ
Главный тренер
Марк Робинс
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Ковентри - Сток Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Информация о матче
Стадион:
Сити оф Ковентри
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