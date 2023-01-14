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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Юнайтед - Сток Сити
Шеффилд Юнайтед - Сток Сити: обзор матча 14 января 2023
Шеффилд Юнайтед
14.01.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 27 тур
3 : 1
Завершен
Сток Сити
9'
И. Ндиайе
33'
Д. Богль
90'
Д. Богль
45+1'
Н. Пауэлл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шеффилд Юнайтед - Сток Сити
90'
+3
Желтая карточка
Г. Суттар
ГОЛ! 3:1!
Д. Богль
90'
85'
Замена
Д. Гэйл
️️️️
Д. Томпсон
79'
Замена
Г. Кларк
️️️️
Б. Уилмот
78'
Замена
Т. Кэмбелл
️️️️
Н. Пауэлл
Замена
Б. Осборн
️️️️
Б. Шарп
76'
Замена
Д. Джеббисон
️️️️
И. Ндиайе
71'
Желтая карточка
Д. Иган
63'
Желтая карточка
Д. Богль
61'
Замена
Т. Дойл
️️️️
Д. Макэйти
58'
56'
Желтая карточка
Д. Лорент
45'
+1
ГОЛ! 2:1!
Н. Пауэлл
Пас отдал
М. Фокс
ГОЛ! 2:0!
Д. Богль
33'
ГОЛ! 1:0!
И. Ндиайе
Пас отдал
М. Лоу
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
14
Джек Робинсон
ЛЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
16
Сандер Берге
ОП
10
Оливер Норвуд
ЦП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Сток Сити
1
Джек Бонхэм
ВР
16
Бен Уилмот
ЦЗ
15
Гарри Суттар
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
29
Джош Лорент
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
18
Джейкоб Браун
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Шеффилд Юнайтед
17
Адам Дэвис
ВР
6
Крис Бешам
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
11
Андре Брукс
ЛВ
20
Томми Дойл
ЦП
48
Исмаила Кулибали
ЦФ
29
Даниэль Джеббисон
ЦФ
Сток Сити
26
Коннор Тэйлор
ЦЗ
4
Гарри Кларк
ЦЗ
24
Тарик Фосу
ЛВ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
34
Фрэнк Филдинг
ЦФ
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
3-3-2-1-1
25
Фодеринхэм
3
Лоу
15
Иган
15
Ахмедходжич
14
Робинсон
16
Берге
2
Богль
10
Норвуд
7
Ндиайе
24
Макэйти
14
Шарп
3-2-4-1
1
Бонхэм
19
Ягиелка
14
Тимон
3
Фокс
16
Уилмот
15
Суттар
15
Томпсон
8
Бэйкер
25
Пауэлл
29
Лорент
18
Браун
14
Шарп
23
Осборн
23
Осборн
14
Шарп
24
Макэйти
20
Дойл
20
Дойл
24
Макэйти
7
Ндиайе
29
Джеббисон
29
Джеббисон
7
Ндиайе
16
Уилмот
4
Кларк
4
Кларк
16
Уилмот
15
Томпсон
34
Гэйл
34
Гэйл
15
Томпсон
25
Пауэлл
23
Кэмбелл
23
Кэмбелл
25
Пауэлл
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Сток Сити
17
Адам Дэвис
ВР
6
Крис Бешам
ЦЗ
11
Андре Брукс
ЛВ
48
Исмаила Кулибали
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
26
Коннор Тэйлор
ЦЗ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
24
Тарик Фосу
ЛВ
34
Фрэнк Филдинг
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Остались в запасе
17
Адам Дэвис
ВР
6
Крис Бешам
ЦЗ
11
Андре Брукс
ЛВ
48
Исмаила Кулибали
ЦФ
Остались в запасе
26
Коннор Тэйлор
ЦЗ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
24
Тарик Фосу
ЛВ
34
Фрэнк Филдинг
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Сток Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Информация о матче
Стадион:
Бремэлл Лейн
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