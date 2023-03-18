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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сток Сити - Норвич Сити
Сток Сити - Норвич Сити: обзор матча 18 марта 2023
Сток Сити
18.03.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 38 тур
0 : 0
Завершен
Норвич Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сток Сити - Норвич Сити
Замена
Д. Тимон
️️️️
Д. Лорент
89'
81'
Замена
С. МакКаллум
️️️️
Д. Яннулис
77'
Замена
М. Нуньес
️️️️
Т. Пукки
Замена
Л. Бэйкер
️️️️
К. Хувер
76'
69'
Замена
Маркиньос
️️️️
Х. Цолис
Желтая карточка
Б. Пирсон
52'
46'
Замена
Э. Омобамиделе
️️️️
Я. Серенсен
Желтая карточка
Б. Уилмот
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
1
Джек Бонхэм
ВР
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
16
Бен Уилмот
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
21
Дужон Стерлинг
ПЗ
4
Бен Пирсон
ЦП
29
Джош Лорент
ЦП
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
18
Джейкоб Браун
ЦФ
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
23
Кенни МакЛин
ЦП
8
Габриэл Сара
ЦП
9
Джош Сарджент
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Сток Сити
34
Фрэнк Филдинг
ВР
26
Коннор Тэйлор
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
8
Льюис Бэйкер
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
27
Jacob Holland-Wilkinson
ЦФ
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
32
Марселино Нуньес
ЦП
20
Лайам Гиббс
ЦП
11
Маркиньос
ПВ
11
Абу Камара
ЦФ
3-2-3-2
1
Бонхэм
4
Туанзебе
3
Фокс
16
Уилмот
25
Хувер
21
Стерлинг
4
Пирсон
29
Лорент
12
Смоллбоун
23
Кэмбелл
18
Браун
3-2-2-1-2
1
Ганн
13
Яннулис
4
Хэнли
23
Гибсон
3
Ааронс
18
Серенсен
23
МакЛин
8
Сара
17
Цолис
20
Пукки
9
Сарджент
29
Лорент
14
Тимон
14
Тимон
29
Лорент
25
Хувер
8
Бэйкер
8
Бэйкер
25
Хувер
13
Яннулис
3
МакКаллум
3
МакКаллум
13
Яннулис
18
Серенсен
12
Омобамиделе
12
Омобамиделе
18
Серенсен
20
Пукки
32
Нуньес
32
Нуньес
20
Пукки
17
Цолис
11
Маркиньос
11
Маркиньос
17
Цолис
Остались в запасе
Сток Сити
Норвич Сити
34
Фрэнк Филдинг
ВР
26
Коннор Тэйлор
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
15
Джордан Томпсон
ЦП
27
Jacob Holland-Wilkinson
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
23
Тим Крул
ВР
20
Лайам Гиббс
ЦП
11
Абу Камара
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Остались в запасе
34
Фрэнк Филдинг
ВР
26
Коннор Тэйлор
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
15
Джордан Томпсон
ЦП
27
Jacob Holland-Wilkinson
ЦФ
Остались в запасе
23
Тим Крул
ВР
20
Лайам Гиббс
ЦП
11
Абу Камара
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Главный тренер
Давид Вагнер
Статистика матча Сток Сити - Норвич Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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