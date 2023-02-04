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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лутон Таун - Сток Сити
Лутон Таун - Сток Сити: обзор матча 04 февраля 2023
Лутон Таун
04.02.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 30 тур
1 : 0
Завершен
Сток Сити
6'
П. Мпанцу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лутон Таун - Сток Сити
Желтая карточка
К. Вудроу
90'
+2
83'
Замена
Д. Томпсон
️️️️
Б. Целина
Замена
К. Вудроу
️️️️
К. Моррис
71'
70'
Замена
Т. Кэмбелл
️️️️
Д. Гэйл
70'
Замена
У. Смоллбоун
️️️️
Л. Бэйкер
Замена
Ф. Оньединма
️️️️
К. Драме
62'
Замена
М. Накамба
️️️️
А. Кэмпбелл
62'
45'
+2
Замена
К. Хувер
️️️️
Д. Тимон
Желтая карточка
К. Драме
43'
38'
Желтая карточка
Д. Тимон
ГОЛ! 1:0!
П. Мпанцу
Пас отдал
Э. Адебайо
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лутон Таун
34
Этан Хорват
ВР
32
Рис Бурк
ЦЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
16
Коди Драме
ПЗ
45
Альфи Даути
ЛВ
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
18
Джордан Кларк
ПВ
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
9
Карлтон Моррис
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Сток Сити
20
Матия Шаркич
ВР
16
Бен Уилмот
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
21
Дужон Стерлинг
ПЗ
8
Льюис Бэйкер
ЦП
29
Джош Лорент
ЦП
43
Берсант Целина
АП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
6
Марвелус Накамба
ОП
8
Люк Берри
ЦП
44
Фред Оньединма
ПП
9
Джо Тэйлор
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
Сток Сити
1
Джек Бонхэм
ВР
28
Lewis Macari
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
15
Джордан Томпсон
ЦП
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
19
Emre Tezgel
ЦФ
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
4-2-2-2
34
Хорват
32
Бурк
15
Локьер
17
Белл
16
Драме
16
Кэмпбелл
17
Мпанцу
45
Даути
18
Кларк
9
Моррис
45
Адебайо
3-2-2-1-2
20
Шаркич
19
Ягиелка
14
Тимон
3
Фокс
21
Стерлинг
16
Уилмот
8
Бэйкер
29
Лорент
43
Целина
18
Браун
34
Гэйл
16
Кэмпбелл
6
Накамба
6
Накамба
16
Кэмпбелл
16
Драме
44
Оньединма
44
Оньединма
16
Драме
9
Моррис
12
Вудроу
12
Вудроу
9
Моррис
14
Тимон
25
Хувер
25
Хувер
14
Тимон
43
Целина
15
Томпсон
15
Томпсон
43
Целина
8
Бэйкер
12
Смоллбоун
12
Смоллбоун
8
Бэйкер
34
Гэйл
23
Кэмбелл
23
Кэмбелл
34
Гэйл
Остались в запасе
Лутон Таун
Сток Сити
1
Джеймс Ши
ВР
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
8
Люк Берри
ЦП
9
Джо Тэйлор
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
1
Джек Бонхэм
ВР
28
Lewis Macari
ЦЗ
19
Emre Tezgel
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Остались в запасе
1
Джеймс Ши
ВР
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
8
Люк Берри
ЦП
9
Джо Тэйлор
ЦФ
Остались в запасе
1
Джек Бонхэм
ВР
28
Lewis Macari
ЦЗ
19
Emre Tezgel
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Лутон Таун - Сток Сити
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Информация о матче
Стадион:
Кенилуэрт Роуд
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