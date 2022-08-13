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Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Сток Сити
Хаддерсфилд Таун - Сток Сити: обзор матча 13 августа 2022
Хаддерсфилд Таун
13.08.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 3 тур
3 : 1
Завершен
Сток Сити
40'
Ю. Накаяма
77'
Д. Уорд
86'
Д. Роудс
56'
Л. Бэйкер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хаддерсфилд Таун - Сток Сити
90'
+4
Желтая карточка
К. Тэйлор
ГОЛ! 3:1!
Д. Роудс
Пас отдал
Д. Холмс
86'
Желтая карточка
Л. Николлс
85'
Замена
Д. Роудс
️️️️
Д. Уорд
83'
80'
Замена
С. Клукас
️️️️
Д. Лорент
79'
Желтая карточка
Л. Бэйкер
79'
Замена
Т. Кэмбелл
️️️️
Т. Спарроу
ГОЛ! 2:1!
Д. Уорд
Пас отдал
Д. Холмс
77'
Замена
Д. Холмс
️️️️
Ф. Анджорин
64'
56'
ГОЛ! 1:1!
Л. Бэйкер
44'
Желтая карточка
Д. Браун
ГОЛ! 1:0!
Ю. Накаяма
Пас отдал
С. Томас
40'
21'
Пенальти не реализован!
Л. Бэйкер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
21
Ли Николлс
ВР
3
Джош Руффельс
ЛЗ
12
Том Лис
ЦЗ
3
Юта Накаяма
ЦЗ
20
Кейн Кесслер-Хейден
ПЗ
20
Олли Тертон
ПЗ
6
Джонатан Хогг
ЦП
5
Джек Радони
ЦП
7
Сорба Томас
ПВ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
18
Фаустино Анджорин
РФ
Главный тренер
Дэнни Скофилд
Сток Сити
39
Джозеф Барсик
ВР
14
Джош Тимон
ЦЗ
26
Коннор Тэйлор
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
16
Бен Уилмот
ЦЗ
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
29
Джош Лорент
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
7
Том Спарроу
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Хаддерсфилд Таун
1
Джейкоб Чапман
ВР
22
Этьен Камара
ЦЗ
13
Джон Расселл
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
37
Джош Корома
ЦФ
12
Уильям Бойл
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
Сток Сити
1
Джек Бонхэм
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
32
Димарджио Райт-Филлипс
ПВ
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
3-2-2-1-2
21
Николлс
20
Кесслер-Хейден
12
Лис
3
Накаяма
3
Руффельс
20
Тертон
6
Хогг
5
Радони
7
Томас
25
Уорд
18
Анджорин
4-4-2
39
Барсик
26
Тэйлор
44
Флинт
16
Уилмот
14
Тимон
29
Лорент
8
Бэйкер
7
Спарроу
12
Смоллбоун
18
Браун
34
Гэйл
18
Анджорин
14
Холмс
14
Холмс
18
Анджорин
25
Уорд
29
Роудс
29
Роудс
25
Уорд
29
Лорент
6
Клукас
6
Клукас
29
Лорент
7
Спарроу
23
Кэмбелл
23
Кэмбелл
7
Спарроу
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Сток Сити
1
Джейкоб Чапман
ВР
22
Этьен Камара
ЦЗ
13
Джон Расселл
ЦП
37
Джош Корома
ЦФ
12
Уильям Бойл
ЦФ
Главный тренер
Дэнни Скофилд
1
Джек Бонхэм
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
32
Димарджио Райт-Филлипс
ПВ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Остались в запасе
1
Джейкоб Чапман
ВР
22
Этьен Камара
ЦЗ
13
Джон Расселл
ЦП
37
Джош Корома
ЦФ
12
Уильям Бойл
ЦФ
Остались в запасе
1
Джек Бонхэм
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
32
Димарджио Райт-Филлипс
ПВ
Главный тренер
Дэнни Скофилд
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Сток Сити
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
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