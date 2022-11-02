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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уиган Атлетик - Сток Сити
Уиган Атлетик - Сток Сити: обзор матча 02 ноября 2022
Уиган Атлетик
02.11.2022, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 19 тур
0 : 1
Завершен
Сток Сити
62'
Д. Тимон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уиган Атлетик - Сток Сити
82'
Замена
Л. Делап
️️️️
Н. Пауэлл
Замена
Т. Осгор
️️️️
Д. Кузинс
81'
75'
Замена
У. Смоллбоун
️️️️
Д. Томпсон
Замена
Ч. Уайк
️️️️
Т. Дариква
69'
Замена
Д. Магеннис
️️️️
Н. Бродхед
69'
68'
Замена
Т. Фосу
️️️️
Д. Тимон
63'
Желтая карточка
Д. Тимон
62'
ГОЛ! 0:1!
Д. Тимон
Пас отдал
Д. Гэйл
44'
Желтая карточка
Д. Томпсон
Желтая карточка
Т. Нэйлор
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
32
Джэйми Джонс
ВР
6
Джейсон Керр
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
16
Кертис Тилт
ЦЗ
6
Джек Уотмоу
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
8
Макс Пауэр
ПП
18
Уильям Кин
ЦФ
33
Натан Бродхед
ЦФ
Главный тренер
Пол Кук
Сток Сити
39
Джозеф Барсик
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
16
Бен Уилмот
ЦЗ
4
Гарри Кларк
ЦЗ
15
Джордан Томпсон
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
18
Джейкоб Браун
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Уиган Атлетик
1
Сэм Тикл
ВР
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
19
Тело Осгор
АП
7
Гвайон Эдвардс
ЦФ
9
Джош Магеннис
ЦФ
10
Чарли Уайк
ЦФ
Сток Сити
1
Джек Бонхэм
ВР
44
Эден Флинт
ЦЗ
24
Тарик Фосу
ЛВ
7
Том Спарроу
ЦП
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
32
Димарджио Райт-Филлипс
ПВ
19
Лайам Делап
ЦФ
3-2-3-2
32
Джонс
2
Дариква
16
Тилт
6
Уотмоу
4
Нэйлор
6
Керр
24
Кузинс
16
МакКлин
8
Пауэр
33
Бродхед
18
Кин
3-2-3-2
39
Барсик
3
Фокс
16
Уилмот
4
Кларк
19
Ягиелка
14
Тимон
15
Томпсон
8
Бэйкер
25
Пауэлл
34
Гэйл
18
Браун
24
Кузинс
19
Осгор
19
Осгор
24
Кузинс
33
Бродхед
9
Магеннис
9
Магеннис
33
Бродхед
2
Дариква
10
Уайк
10
Уайк
2
Дариква
15
Томпсон
12
Смоллбоун
12
Смоллбоун
15
Томпсон
14
Тимон
24
Фосу
24
Фосу
14
Тимон
25
Пауэлл
19
Делап
19
Делап
25
Пауэлл
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Сток Сити
1
Сэм Тикл
ВР
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
7
Гвайон Эдвардс
ЦФ
Главный тренер
Пол Кук
1
Джек Бонхэм
ВР
44
Эден Флинт
ЦЗ
7
Том Спарроу
ЦП
32
Димарджио Райт-Филлипс
ПВ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Остались в запасе
1
Сэм Тикл
ВР
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
7
Гвайон Эдвардс
ЦФ
Остались в запасе
1
Джек Бонхэм
ВР
44
Эден Флинт
ЦЗ
7
Том Спарроу
ЦП
32
Димарджио Райт-Филлипс
ПВ
Главный тренер
Пол Кук
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Уиган Атлетик - Сток Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Информация о матче
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
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