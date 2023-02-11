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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сток Сити - Халл Сити
Сток Сити - Халл Сити: обзор матча 11 февраля 2023
Сток Сити
11.02.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 31 тур
0 : 0
Завершен
Халл Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сток Сити - Халл Сити
Замена
Л. Бэйкер
️️️️
У. Смоллбоун
90'
Замена
Б. Целина
️️️️
Д. Лорент
90'
82'
Желтая карточка
Р. Вудс
75'
Замена
Р. Вудс
️️️️
Ж. Мишель Сери
Замена
E. Tezgel
️️️️
К. Хувер
75'
64'
Замена
Д. Гривз
️️️️
К. Элдер
63'
Замена
Р. Лонгман
️️️️
А. Коннолли
63'
Замена
М. Эбиовей
️️️️
О. Туфан
Замена
Д. Браун
️️️️
Д. Гэйл
60'
Замена
Н. Пауэлл
️️️️
Т. Кэмбелл
60'
50'
Желтая карточка
К. Элдер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
20
Матия Шаркич
ВР
16
Бен Уилмот
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
21
Дужон Стерлинг
ПЗ
15
Джордан Томпсон
ЦП
29
Джош Лорент
ЦП
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
5
Элфи Джонс
ЦЗ
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
27
Реган Слатер
ОП
20
Каллум Элдер
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
5
Грег Доэрти
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
10
Аарон Коннолли
ЦФ
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Сток Сити
1
Джек Бонхэм
ВР
26
David Okagbue
ЦЗ
8
Льюис Бэйкер
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
43
Берсант Целина
АП
19
Emre Tezgel
ЦФ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
Халл Сити
12
Карл Дарлоу
ВР
3
Джейкоб Гривз
ЦЗ
2
Льюи Койл
ПЗ
18
Райан Вудс
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
7
Малколм Эбиовей
ПВ
47
Райан Лонгман
ПВ
3-2-3-2
20
Шаркич
16
Уилмот
3
Фокс
19
Ягиелка
25
Хувер
21
Стерлинг
15
Томпсон
29
Лорент
12
Смоллбоун
34
Гэйл
23
Кэмбелл
3-1-4-2
13
Ингрэм
5
Джонс
15
МакЛафлин
29
Кристи
27
Слатер
11
Туфан
5
Доэрти
14
Сери
20
Элдер
19
Эступиньян
10
Коннолли
12
Смоллбоун
8
Бэйкер
8
Бэйкер
12
Смоллбоун
23
Кэмбелл
25
Пауэлл
25
Пауэлл
23
Кэмбелл
29
Лорент
43
Целина
43
Целина
29
Лорент
25
Хувер
19
19
25
Хувер
34
Гэйл
18
Браун
18
Браун
34
Гэйл
20
Элдер
3
Гривз
3
Гривз
20
Элдер
14
Сери
18
Вудс
18
Вудс
14
Сери
11
Туфан
7
Эбиовей
7
Эбиовей
11
Туфан
10
Коннолли
47
Лонгман
47
Лонгман
10
Коннолли
Остались в запасе
Сток Сити
Халл Сити
1
Джек Бонхэм
ВР
26
David Okagbue
ЦЗ
Главный тренер
Майкл О'Нил
12
Карл Дарлоу
ВР
2
Льюи Койл
ПЗ
10
Димитриос Пелкас
ЦП
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Остались в запасе
1
Джек Бонхэм
ВР
26
David Okagbue
ЦЗ
Остались в запасе
12
Карл Дарлоу
ВР
2
Льюи Койл
ПЗ
10
Димитриос Пелкас
ЦП
Главный тренер
Майкл О'Нил
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Статистика матча Сток Сити - Халл Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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