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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Сток Сити
Бристоль Сити - Сток Сити: обзор матча 17 декабря 2022
Бристоль Сити
17.12.2022, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 23 тур
1 : 2
Завершен
Сток Сити
33'
Н. Уэллс
45+2'
Л. Делап
57'
Д. Браун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бристоль Сити - Сток Сити
90'
+6
Желтая карточка
Т. Кэмбелл
Желтая карточка
К. Принг
90'
+5
Желтая карточка
А. Семеньо
89'
84'
Желтая карточка
Н. Пауэлл
83'
Желтая карточка
Д. Бонхэм
Замена
К. Мартин
️️️️
Э. Кинг
83'
Желтая карточка
А. Вайманн
76'
Замена
М. Сайкс
️️️️
Д. Уилльямс
75'
69'
Замена
Н. Пауэлл
️️️️
Л. Делап
61'
Желтая карточка
Л. Делап
Замена
А. Семеньо
️️️️
Т. Конвей
60'
57'
ГОЛ! 1:2!
Д. Браун
45'
+2
ГОЛ! 1:1!
Л. Делап
ГОЛ! 1:0!
Н. Уэллс
Пас отдал
К. Принг
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
3
Кэмерон Принг
ЛЗ
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
8
Джо Уилльямс
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
8
Алекс Скотт
АП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
9
Томми Конвей
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Сток Сити
1
Джек Бонхэм
ВР
14
Джош Тимон
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
15
Гарри Суттар
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
8
Льюис Бэйкер
ЦП
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
19
Лайам Делап
ЦФ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
19
Джордж Таннер
ПЗ
17
Марк Сайкс
ЦП
42
Антуан Семеньо
ЦФ
11
Сэм Белл
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
Сток Сити
39
Джозеф Барсик
ВР
26
Коннор Тэйлор
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
24
Тарик Фосу
ЛВ
25
Ник Пауэлл
ЦП
18
Гэвин Килкенни
ЦП
19
Emre Tezgel
ЦФ
3-3-1-3
1
О'Лири
3
Принг
26
Винер
3
Нейсмит
8
Уилльямс
10
Кинг
37
Джеймс
8
Скотт
21
Уэллс
9
Конвей
18
Вайманн
4-3-3
1
Бонхэм
3
Фокс
15
Суттар
19
Ягиелка
14
Тимон
8
Бэйкер
12
Смоллбоун
15
Томпсон
18
Браун
19
Делап
23
Кэмбелл
8
Уилльямс
17
Сайкс
17
Сайкс
8
Уилльямс
9
Конвей
42
Семеньо
42
Семеньо
9
Конвей
10
Кинг
18
Мартин
18
Мартин
10
Кинг
19
Делап
25
Пауэлл
25
Пауэлл
19
Делап
Остались в запасе
Бристоль Сити
Сток Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
19
Джордж Таннер
ПЗ
11
Сэм Белл
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
39
Джозеф Барсик
ВР
26
Коннор Тэйлор
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
24
Тарик Фосу
ЛВ
19
Emre Tezgel
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Остались в запасе
25
Дэниэл Бентли
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
19
Джордж Таннер
ПЗ
11
Сэм Белл
ЦФ
Остались в запасе
39
Джозеф Барсик
ВР
26
Коннор Тэйлор
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
24
Тарик Фосу
ЛВ
19
Emre Tezgel
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Бристоль Сити - Сток Сити
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Информация о матче
Стадион:
Эштон Гэйт
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