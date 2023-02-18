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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкпул - Сток Сити
Блэкпул - Сток Сити: обзор матча 18 февраля 2023
Блэкпул
18.02.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 33 тур
1 : 0
Завершен
Сток Сити
7'
И. Поведа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Блэкпул - Сток Сити
90'
+3
Желтая карточка
Б. Уилмот
Желтая карточка
Д. Хасбэнд
85'
Желтая карточка
Д. Томпсон
81'
70'
Замена
К. Хувер
️️️️
Д. Гэйл
69'
Замена
Л. Бэйкер
️️️️
Д. Стерлинг
Замена
Д. Лоуренс-Габриэль
️️️️
Э. Лайонс
64'
Замена
Л. Гарбатт
️️️️
М. Роджерс
64'
Замена
Д. Томпсон
️️️️
И. Поведа
62'
Замена
С. Хэмилтон
️️️️
Л. Фьорини
46'
Желтая карточка
И. Поведа
27'
Желтая карточка
К. Дугалл
24'
ГОЛ! 1:0!
И. Поведа
Пас отдал
Л. Фьорини
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкпул
12
Крис Максвелл
ВР
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
2
Энди Лайонс
ПЗ
17
Морган Роджерс
ЛВ
16
Кенни Дугалл
ОП
18
Льюис Фьорини
ЦП
14
Сонни Кэри
ПВ
99
Иан Поведа
ПВ
12
Джерри Йетс
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Сток Сити
20
Матия Шаркич
ВР
16
Бен Уилмот
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
21
Дужон Стерлинг
ПЗ
29
Джош Лорент
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Блэкпул
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
2
Доминик Томпсон
ЛЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
6
Джордан Лоуренс-Габриэль
ПЗ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
11
Джош Боулер
ПВ
19
Шейн Ловери
ЦФ
Сток Сити
1
Джек Бонхэм
ВР
26
Коннор Тэйлор
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
47
Карел Реддин
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
4-1-1-3-1
12
Максвелл
3
Хасбэнд
35
Нельсон
6
Коннолли
2
Лайонс
16
Дугалл
18
Фьорини
17
Роджерс
14
Кэри
99
Поведа
12
Йетс
4-3-3
20
Шаркич
21
Стерлинг
19
Ягиелка
3
Фокс
16
Уилмот
29
Лорент
15
Томпсон
12
Смоллбоун
23
Кэмбелл
18
Браун
34
Гэйл
99
Поведа
2
Томпсон
2
Томпсон
99
Поведа
17
Роджерс
29
Гарбатт
29
Гарбатт
17
Роджерс
2
Лайонс
6
Лоуренс-Габриэль
6
Лоуренс-Габриэль
2
Лайонс
18
Фьорини
22
Хэмилтон
22
Хэмилтон
18
Фьорини
34
Гэйл
25
Хувер
25
Хувер
34
Гэйл
21
Стерлинг
8
Бэйкер
8
Бэйкер
21
Стерлинг
Остались в запасе
Блэкпул
Сток Сити
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
11
Джош Боулер
ПВ
19
Шейн Ловери
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
1
Джек Бонхэм
ВР
26
Коннор Тэйлор
ЦЗ
47
Карел Реддин
ЦП
Главный тренер
Майкл О'Нил
Остались в запасе
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
11
Джош Боулер
ПВ
19
Шейн Ловери
ЦФ
Остались в запасе
1
Джек Бонхэм
ВР
26
Коннор Тэйлор
ЦЗ
47
Карел Реддин
ЦП
Главный тренер
Мик МакКарти
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Блэкпул - Сток Сити
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Блэкпул
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Информация о матче
Стадион:
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