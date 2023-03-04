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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сандерленд - Сток Сити
Сандерленд - Сток Сити: обзор матча 04 марта 2023
Сандерленд
04.03.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 35 тур
1 : 5
Завершен
Сток Сити
62'
А. Притчард
41'
Д. Лорент
53'
Т. Кэмбелл
57'
Т. Кэмбелл
68'
Д. Гэйл
76'
Д. Гэйл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сандерленд - Сток Сити
81'
Замена
Д. Тимон
️️️️
Т. Кэмбелл
81'
Замена
Л. Бэйкер
️️️️
Д. Лорент
76'
ГОЛ! 1:5!
Д. Гэйл
Пас отдал
У. Смоллбоун
68'
ГОЛ! 1:4!
Д. Гэйл
65'
Замена
Д. Томпсон
️️️️
Б. Пирсон
ГОЛ! 1:3!
А. Притчард
Пас отдал
П. Робертс
62'
57'
ГОЛ! 0:3!
Т. Кэмбелл
53'
ГОЛ! 0:2!
Т. Кэмбелл
Пас отдал
У. Смоллбоун
52'
Желтая карточка
Д. Лорент
Замена
Э. Мишу
️️️️
Д. Гелхардт
46'
Замена
Л. О'Найен
️️️️
А. Алезе
46'
46'
Замена
Д. Бонхэм
️️️️
М. Шаркич
45'
+2
Желтая карточка
Б. Пирсон
41'
ГОЛ! 0:1!
Д. Лорент
Пас отдал
У. Смоллбоун
26'
Замена
М. Фокс
️️️️
Б. Уилмот
Желтая карточка
Д. Нил
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
22
Энтони Паттерсон
ВР
5
Даниэл Баллард
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
34
Аджи Алезе
ЦЗ
32
Трай Хьюм
ПЗ
6
Дэн Нил
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
16
Амад Диалло
ПВ
47
Джек Кларк
ПВ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Сток Сити
20
Матия Шаркич
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
16
Бен Уилмот
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
21
Дужон Стерлинг
ПЗ
4
Бен Пирсон
ЦП
29
Джош Лорент
ЦП
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Сандерленд
1
Алекс Басс
ВР
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
17
Пьер Эква
ОП
31
Абдулла Ба
ОП
13
Люк О'Найен
ЦП
20
Эдуар Мишу
АП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
Сток Сити
1
Джек Бонхэм
ВР
3
Морган Фокс
ЦЗ
26
Коннор Тэйлор
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
8
Льюис Бэйкер
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
9
Натан Лоу
ЦФ
4-3-2-1
22
Паттерсон
5
Баллард
23
Батт
34
Алезе
32
Хьюм
6
Нил
10
Притчард
16
Робертс
16
Диалло
47
Кларк
11
Гелхардт
4-3-3
20
Шаркич
21
Стерлинг
19
Ягиелка
16
Уилмот
25
Хувер
4
Пирсон
29
Лорент
12
Смоллбоун
18
Браун
34
Гэйл
23
Кэмбелл
34
Алезе
13
О'Найен
13
О'Найен
34
Алезе
11
Гелхардт
20
Мишу
20
Мишу
11
Гелхардт
20
Шаркич
1
Бонхэм
1
Бонхэм
20
Шаркич
16
Уилмот
3
Фокс
3
Фокс
16
Уилмот
23
Кэмбелл
14
Тимон
14
Тимон
23
Кэмбелл
29
Лорент
8
Бэйкер
8
Бэйкер
29
Лорент
4
Пирсон
15
Томпсон
15
Томпсон
4
Пирсон
Остались в запасе
Сандерленд
Сток Сити
1
Алекс Басс
ВР
17
Пьер Эква
ОП
31
Абдулла Ба
ОП
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
80
Исаак Лихаджи
ПВ
Главный тренер
Тони Моубрей
26
Коннор Тэйлор
ЦЗ
9
Натан Лоу
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Остались в запасе
1
Алекс Басс
ВР
17
Пьер Эква
ОП
31
Абдулла Ба
ОП
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
80
Исаак Лихаджи
ПВ
Остались в запасе
26
Коннор Тэйлор
ЦЗ
9
Натан Лоу
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Сандерленд - Сток Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
1 : 1
26.11.2026
Ягеллония
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Информация о матче
Стадион:
Стэдиум оф лайт
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