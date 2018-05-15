Статистика по турнирам
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 1/2 финала
Англия. Чемпионшип, 1/2 финала
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Англия. Чемпионшип, 1 тур