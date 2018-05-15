Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Джон Терри - статистика

Завершил карьеру
7 декабря 1980 (45)
#26 | Защитник
187 см | 81 кг
Англия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Астон Вилла
34
1
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 1/2 финала
Астон Вилла
0 : 0
15.05.2018
Мидлсбро
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 1/2 финала
Мидлсбро
0 : 1
12.05.2018
Астон Вилла
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Миллуолл
1 : 0
06.05.2018
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Астон Вилла
1 : 1
28.04.2018
Дерби Каунти
1' - 90'
84'
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Норвич Сити
3 : 1
07.04.2018
Астон Вилла
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Астон Вилла
3 : 0
03.04.2018
Рединг
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Халл Сити
0 : 0
31.03.2018
Астон Вилла
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Болтон
1 : 0
17.03.2018
Астон Вилла
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Астон Вилла
1 : 3
13.03.2018
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Астон Вилла
4 : 1
10.03.2018
Вулверхэмптон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Сандерленд
0 : 3
06.03.2018
Астон Вилла
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Шеффилд Уэнсдэй
2 : 4
24.02.2018
Астон Вилла
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Астон Вилла
1 : 1
20.02.2018
Престон
1' - 90'
79'
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Фулхэм
2 : 0
17.02.2018
Астон Вилла
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Астон Вилла
2 : 0
11.02.2018
Бирмингем Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Астон Вилла
3 : 2
03.02.2018
Бертон Альбион
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Шеффилд Юнайтед
0 : 1
30.01.2018
Астон Вилла
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Астон Вилла
3 : 1
20.01.2018
Барнсли
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
13.01.2018
Астон Вилла
1' - 90'
89'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Астон Вилла
1 : 2
04.11.2017
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
0 : 2
01.11.2017
Астон Вилла
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
0 : 0
29.10.2017
Астон Вилла
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Астон Вилла
2 : 1
21.10.2017
Фулхэм
1' - 90'
23'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
2 : 0
14.10.2017
Астон Вилла
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Астон Вилла
1 : 0
30.09.2017
Болтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Бертон Альбион
0 : 4
26.09.2017
Астон Вилла
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Астон Вилла
2 : 1
23.09.2017
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Барнсли
0 : 3
16.09.2017
Астон Вилла
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Астон Вилла
0 : 0
12.09.2017
Мидлсбро
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Астон Вилла
0 : 0
09.09.2017
Брентфорд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Бристоль Сити
1 : 1
25.08.2017
Астон Вилла
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Астон Вилла
4 : 2
19.08.2017
Норвич Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Рединг
2 : 1
15.08.2017
Астон Вилла
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Кардифф
3 : 0
12.08.2017
Астон Вилла
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Астон Вилла
1 : 1
05.08.2017
Халл Сити
1' - 90'
Главные новости
Абаскаль и Семин близки к возвращению в РПЛ, инсайд о будущем Роналду, курьезный гол Соболева и другие новости
02:00
ВидеоСоболев подробно рассказал о курьезном голе в ворота Латышонка
01:21
1
Примера. «Барселона» уничтожила «Расинг» – 7:2!
00:33
«Было не по себе»: Талалаев разочаровался в 2-3 игроках «Балтики»
00:23
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
00:15
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
3
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
2
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
5
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
80
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+