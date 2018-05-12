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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Астон Вилла
Мидлсбро - Астон Вилла: обзор матча 12 мая 2018
Мидлсбро
12.05.2018, суббота, 19:15
Англия. Чемпионшип, 1/2 финала
0 : 1
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Астон Вилла
15'
М. Йединак
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Мидлсбро - Астон Вилла
75'
Желтая карточка
Р. Снодграсс
Желтая карточка
Б. Гибсон
49'
Желтая карточка
Д. Фрэнд
45'
+1
15'
ГОЛ! 0:1!
М. Йединак
Пас отдал
Д. Грилиш
13'
Желтая карточка
К. Хурихейн
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
12
Даррен Рэндольф
ВР
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
7
Адам Клэйтон
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Астон Вилла
26
Сэм Джонстон
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
37
Альберт Адома
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
11
Льюис Граббан
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Мидлсбро
1
Димитриос Константопулос
ВР
23
Даэл Фрай
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
7
Грант Лидбиттер
ЦП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
4
Кристофер Самба
ЦЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
4-1-3-1-1
12
Рэндольф
4
Айяла
23
Гибсон
5
Шоттон
32
Фрэнд
17
Бешич
19
Даунинг
7
Клэйтон
16
Хаусон
24
Траоре
27
Ассомбалонга
4-4-1-1
26
Джонстон
27
Эль-Мохамади
21
Хаттон
26
Терри
17
Честер
23
Снодграсс
14
Хурихейн
15
Йединак
37
Адома
10
Грилиш
11
Граббан
Остались в запасе
Мидлсбро
Астон Вилла
1
Димитриос Константопулос
ВР
23
Даэл Фрай
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
7
Грант Лидбиттер
ЦП
11
Джек Харрисон
ЛВ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
31
Марк Банн
ВР
4
Кристофер Самба
ЦЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
1
Димитриос Константопулос
ВР
23
Даэл Фрай
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
7
Грант Лидбиттер
ЦП
11
Джек Харрисон
ЛВ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
4
Кристофер Самба
ЦЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Мидлсбро - Астон Вилла
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Стадион:
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