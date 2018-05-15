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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Астон Вилла - Мидлсбро
Астон Вилла - Мидлсбро: обзор матча 15 мая 2018
Астон Вилла
15.05.2018, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 1/2 финала
0 : 0
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Мидлсбро
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Астон Вилла - Мидлсбро
Желтая карточка
С. Джонстон
87'
80'
Желтая карточка
М. Бешич
Желтая карточка
Д. Грилиш
60'
Желтая карточка
А. Хаттон
45'
Желтая карточка
Р. Снодграсс
34'
13'
Желтая карточка
Д. Фрэнд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
26
Сэм Джонстон
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
15
Майл Йединак
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
11
Льюис Граббан
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Мидлсбро
12
Даррен Рэндольф
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
7
Адам Клэйтон
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
4
Кристофер Самба
ЦЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
25
Скотт Хоган
ЦФ
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
Мидлсбро
1
Димитриос Константопулос
ВР
2
Фабио
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
7
Грант Лидбиттер
ЦП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
39
Руди Жестеде
ЦФ
4-4-1-1
26
Джонстон
17
Честер
21
Хаттон
14
Бри
26
Терри
15
Йединак
14
Хурихейн
37
Адома
23
Снодграсс
10
Грилиш
11
Граббан
4-1-3-1-1
12
Рэндольф
23
Гибсон
23
Фрай
5
Шоттон
32
Фрэнд
17
Бешич
19
Даунинг
7
Клэйтон
16
Хаусон
24
Траоре
27
Ассомбалонга
Остались в запасе
Астон Вилла
Мидлсбро
31
Марк Банн
ВР
4
Кристофер Самба
ЦЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
25
Скотт Хоган
ЦФ
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
1
Димитриос Константопулос
ВР
2
Фабио
ПЗ
7
Грант Лидбиттер
ЦП
11
Джек Харрисон
ЛВ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
39
Руди Жестеде
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
4
Кристофер Самба
ЦЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
25
Скотт Хоган
ЦФ
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
Остались в запасе
1
Димитриос Константопулос
ВР
2
Фабио
ПЗ
7
Грант Лидбиттер
ЦП
11
Джек Харрисон
ЛВ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
39
Руди Жестеде
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Ким Хелльберг
Статистика матча Астон Вилла - Мидлсбро
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
Вилла Парк
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