Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Джон Терри
Новости
Джон Терри - новости
Завершил карьеру
7 декабря 1980 (45)
#26 | Защитник
187 см | 81 кг
Англия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Терри сказал, в чем Англия сильнее Аргентины
14 июля
1
Лучшие футболисты АПЛ в 21-м веке по версии Goal
25 марта
2
Терри выставит на аукцион заплаканную майку с московского финала ЛЧ, в которой не забил пенальти
2025.12.29 23:22
Терри назвал двух главных претендентов на чемпионство АПЛ
2025.11.24 20:20
3
«Спартаку» посоветовали еще одного тренера на замену Станковичу: «Это большая фигура в мировом футболе»
2025.11.03 22:44
7
Терри высмеял слова экс-игрока «Тоттенхэма» о «Челси»
2025.11.01 10:30
Терри – о выдворении Абрамовича из «Челси»: «Это отвратительно»
2025.10.19 11:20
3
Смертин вспомнил розыгрыш от Терри: «Я чуть не обосрался»
2025.10.03 19:00
2
Смертин – об экс-капитане «Челси»: «В раздевалке предлагал всем попробовать его козявки»
2025.10.03 17:42
2
Терри дал прогноз, покорится ли Роналду отметка в 1000 голов за карьеру
2024.11.18 16:24
5
Бывший капитан «Челси» опубликовал фото с Абрамовичем
2024.10.25 11:09
2
10 лучших центральных защитников в истории АПЛ по версии GiveMeSport – есть экс-спартаковец
2024.10.22 08:04
1
Фото
Терри жестко отреагировал на оскорбительную выходку ВВС в адрес Роналду
2024.07.02 09:47
6
Терри определил самых сложных соперников в карьере
2024.04.23 14:48
Два игрока пополнили Зал славы АПЛ
2024.04.22 15:03
Терри собрал идеального футболиста
2024.01.25 09:58
1
Терри определил главного фаворита Лиги чемпионов
2023.12.18 22:24
1
Моуринью составил сборную лучших игроков, которых он тренировал
2023.12.14 23:12
1
Терри может стать совладельцем «Челси»
2023.09.20 09:35
Терри начнет самостоятельную тренерскую карьеру в Саудовской Аравии
2023.09.07 10:37
Терри объявил о возвращении в «Челси»
2023.07.08 11:11
4
Терри возобновил тренерскую карьеру спустя два года
2023.04.11 09:36
Фото
Терри отреагировал на смерть Атсу под завалами в Турции
2023.02.19 12:48
«Арсенал» пропал без вести на 20 лет. Я выиграл больше трофеев, играя в гольф». Терри ответил Моргану на критику «Челси»
2023.02.01 18:47
2
Кулибали лично попросил у Терри разрешения взять 26-й номер в «Челси»
2022.08.01 19:59
2
Терри: «Барселона» – лучшая команда моего поколения. Я люблю ее»
2022.07.12 09:28
Гурцкая: «Уверен, Терри заиграл бы в «Спартаке», а потом стал бы тренером команды»
2022.05.27 23:44
3
Консорциум Терри хочет купить 10-процентную долю в «Челси» за 250 миллионов
2022.03.18 12:03
1
Фото
Терри – Абрамовичу: «Спасибо, лучший владелец в мире»
2022.03.03 23:30
3
Видео
Терри сравнил празднование «Челси» победы на клубном ЧМ с танцами африканских детей
2022.02.13 14:38
2
1
2
3
4
5
Главные новости
Абаскаль и Семин близки к возвращению в РПЛ, инсайд о будущем Роналду, курьезный гол Соболева и другие новости
02:00
Видео
Соболев подробно рассказал о курьезном голе в ворота Латышонка
01:21
1
Примера. «Барселона» уничтожила «Расинг» – 7:2!
00:33
«Было не по себе»: Талалаев разочаровался в 2-3 игроках «Балтики»
00:23
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
00:15
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
3
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
2
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
5
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
80
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
4
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+