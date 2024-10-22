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    • 10 лучших центральных защитников в истории АПЛ по версии GiveMeSport – есть экс-спартаковец

    10 лучших центральных защитников в истории АПЛ по версии GiveMeSport – есть экс-спартаковец

    Издание GiveMeSport составило рейтинг лучших центральных защитников в истории АПЛ. Десятка выглядит так.

    1. Джон Терри («Челси»).

    2. Рио Фердинанд («Вест Хэм», «Лидс Юнайтед», «Манчестер Юнайтед», «КПР»).

    3. Вирджил ван Дейк («Саутгемптон», «Ливерпуль»).

    4. Тони Адамс («Арсенал»).

    5. Венсан Компани («Манчестер Сити»).

    6. Неманья Видич («Манчестер Юнайтед»).

    7. Сол Кэмпбелл («Тоттенхэм», «Арсенал», «Портсмут», «Ньюкасл Юнайтед»).

    8. Стив Брюс («Манчестер Юнайтед»).

    9. Гари Паллистер («Манчестер Юнайтед», «Мидлсбро»).

    10. Рикарду Карвалью («Челси»).

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    Источник: Give me Sport

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    Комментарии (2)
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    fakeid
    1729576262
    сейчас видича в спартаке очень неплохо заменяет зулус абена. иногда даже по мячу попадает))
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    ScarlettOgusania
    1729578336
    а почему только Неманья Видич из Спартака - Джон Терри тоже "спартаковская легенда"..!) и ни одного бом.жа в рейтинге АПЛ нет...))
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