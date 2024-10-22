10 лучших центральных защитников в истории АПЛ по версии GiveMeSport – есть экс-спартаковец

Издание GiveMeSport составило рейтинг лучших центральных защитников в истории АПЛ. Десятка выглядит так.
1. Джон Терри («Челси»).
2. Рио Фердинанд («Вест Хэм», «Лидс Юнайтед», «Манчестер Юнайтед», «КПР»).
3. Вирджил ван Дейк («Саутгемптон», «Ливерпуль»).
4. Тони Адамс («Арсенал»).
5. Венсан Компани («Манчестер Сити»).
6. Неманья Видич («Манчестер Юнайтед»).
7. Сол Кэмпбелл («Тоттенхэм», «Арсенал», «Портсмут», «Ньюкасл Юнайтед»).
8. Стив Брюс («Манчестер Юнайтед»).
9. Гари Паллистер («Манчестер Юнайтед», «Мидлсбро»).
10. Рикарду Карвалью («Челси»).