Консорциум Терри хочет купить 10-процентную долю в «Челси» за 250 миллионов

Бывший капитан «Челси» Джон Терри попытается купить долю в «Челси» через консорциум под названием True Blue, сообщает Goal.

41-летний англичанин и бывшая футболистка «Челси» Клер Реферти возглавили консорциум, который попытается купить 10-процентную долю в клубе за 250 миллионов евро. В True Blue также входят несколько известных британских бизнесменов и банкиров.

Консорциум Терри не сможет профинансировать всю сделку, поэтому подаст совместную заявку на покупку клуба с кем-то из американских, британских или саудовских миллиардеров.

True Blue планирует выпускать для фанатов токены стоимостью в 100 фунтов. Их также смогут получить игроки.

Роман Абрамович владеет «Челси» с 2003 года.

На прошлой неделе российский бизнесмен попал под британские санкции и выставил клуб на продажу.

В приобретении «Челси» заинтересованы около 200 инвесторов.

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