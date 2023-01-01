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Консорциум Терри хочет купить 10-процентную долю в «Челси» за 250 миллионов

Бывший капитан «Челси» Джон Терри попытается купить долю в «Челси» через консорциум под названием True Blue, сообщает Goal.

41-летний англичанин и бывшая футболистка «Челси» Клер Реферти возглавили консорциум, который попытается купить 10-процентную долю в клубе за 250 миллионов евро. В True Blue также входят несколько известных британских бизнесменов и банкиров.

Консорциум Терри не сможет профинансировать всю сделку, поэтому подаст совместную заявку на покупку клуба с кем-то из американских, британских или саудовских миллиардеров.

True Blue планирует выпускать для фанатов токены стоимостью в 100 фунтов. Их также смогут получить игроки.

  • Роман Абрамович владеет «Челси» с 2003 года.
  • На прошлой неделе российский бизнесмен попал под британские санкции и выставил клуб на продажу.
  • В приобретении «Челси» заинтересованы около 200 инвесторов.

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Источник: Goal

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Комментарии1
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    Рейтинг: +14665

    Cleaner 31 минуту назад

    А ведь Абрамович имеет ПОЛНОЕ право просто распустить клуб. Расформировать. Списать финансовые потери на форсмажор и закрыть команду НАВСЕГДА. С запретом на использование названия Челси для футбольного клуба в Англии.

    Рома, устрой им козью морду. Все равно ведь тебе денег за клуб давать не собираются...

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